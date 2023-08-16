Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие

Австралийские правоохранители предъявили обвинения двум мужчинам, занимавшимся созданием оружия с использованием 3D-принтера, сообщает местная телевизионная станция 9News.
«После четырехмесячной операции полиции двум жителям штата Западная Австралия были предъявлены обвинения в связи с изъятием нескольких единиц оружия, изготовленного на 3D-принтере», — говорится в сообщении телеканала.В ходе обысков были обнаружены четыре пистолета, различные детали, чертежи и сам 3D-принтер, который использовался для изготовления оружия. Подозреваемым инкриминируется незаконное производство и распространение оружия.
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