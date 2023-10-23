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«Дьявольская» комета взорвалась и движется к Земле: чем опасно космическое тело

Комета размером с Эверест пролетит мимо Земли на расстоянии 225 млн километров
23 октября 2023, 17:34
Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Комета 12P/Pons-Brooks, размером с Эверест, взорвалась и стремительно движется к Земле. По прогнозам ученых, увидеть космическое тело удастся в 2024 году. Редакция «Радио 1» расскажет, почему комета получила зловещее название и насколько она опасна для человечества.

Комета 12P/ПонсБрукс: почему ее сравнили с дьяволом


Комета 12P/ПонсБрукс прозвана «дьявольской» из-за ее гигантских размеров и зловещего внешнего вида. Космическое тело в три раза больше самой высокой горы на Земле — Эвереста. Диаметр астрологического гиганта составляет 30 километров. Впервые о комете узнал французский астроном Жан-Луи Понс 12 июля 1812 года. «Рога» кометы, которые напоминают прообраз «дьявола», образованы хвостами газа и пыли, которые она выделяет в результате серии взрывных вспышек. Взрывы редки и происходят близко к солнцу, что делает комету огненно-красной.

Комета «Дьявол» пролетит мимо Земли


Космическое тело пролетит мимо Земли на расстоянии 225 миллионов километров. Несмотря на огромный размер кометы, исследователи уверены, что опасности она не представляет. По прогнозам астрономов, 12P/Pons-Brooks приблизится на максимально близкое расстояние с землей в апреле 2024 года.


Комета 12P/ПонсБрукс: взрыв


Космическое тело 12P/Pons-Brooks состоит изо льда, газа и пыли. Чем ближе комета находится к Солнцу, тем больше она взаимодействует со светом. Это способствует нагреву ядра, которое должно освободиться под высоким давлением. Когда давление слишком высоко, происходит извержение. Выброшенные в космос пыль и газ создают яркую вспышку с ореолом, которую наблюдают исследователи. 5 октября 2023 года произошло массивное извержение, что спровоцировало выход кометы со своей орбиты.

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Кометы, которые будет видно с Земли


В конце 2023 года можно будет наблюдать за кометой 144Р/Кусиды, которая сблизится с Землей 12 декабря. Прежде астрономическое тело можно было увидеть 7,6 лет назад. Комета не опасна для человечества и невелика по размеру.

В декабре 2023 года комета 62P/Цзыцзиньшань выйдет за пределы своей орбиты. Она будет достаточно яркой, что позволит увидеть ее в бинокль. Максимальное сближение космического тела с поверхностью Земли произойдет 29 января 2024 года.

Сближение с Землей кометы С/2021 S3 произойдет 14 марта 2024 года. Наблюдать за космическим объектом можно будет с помощью небольших телескопов. Комета была открыта в 2021 году. С ее появлением связаны несколько версий. Астрономы продолжают работать над исследованием астрономического объекта и выяснять возможные риски.


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#астероид
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Московская область вошла в топ-3 регионов по выдаче ИТ-ипотек
23 октября 2023, 18:30

Фото: Istockphoto / Diy1

В Подмосковье с начала года сотрудникам ИТ-компаний выдали более 2,5 тыс льготных кредитов. Это позволило войти в тройку региону по числу выданных ИТ-ипотек, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Наш регион вошел в тройку субъектов Федерации по числу выданных ИТ-специалистам ипотек. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России. Она позволяет ИТ-специалистам быстрее купить собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», – заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Воспользоваться льготной ипотекой могут сотрудники аккредитованной ИТ-компании в возрасте до 50 лет, которые являются россиянами. Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс. рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс – для компаний, расположенных во всех городах и муниципалитетах, кроме миллионников. К сотрудникам до 35 лет требования по размеру зарплаты не предъявляются.
 
После оформления кредита нужно проработать в аккредитованной ИТ-компании минимум 5 лет. Если сотрудник увольняется, льготная ставка сохранится в течение полугода. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию.
 
Заявку на ипотеку для сотрудников высокотехнологичных компаний можно подать до конца будущего года.
 
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#подмосковье
#московская область
#вице-губернатор
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В Долгопрудном прошло закрытие мотосезона
23 октября 2023, 17:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Долгопрудненский мотоклуб «Ночные Волки» закрыл мотосезон. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Байкеры вместе с мотоциклистами Москвы и Подмосковья завершили сезон ярким мотопробегом по улицам Долгопрудного. Жители  округа могли наблюдать железную колонну от КДЦ «Полет» до база «Ночных волков» на Парковой.

После заезда всех участников ждал вкусный чай и увлекательный рок-концерт.

«Не думайте, что мы поставим своих железных коней в гараж и на этом все.  Сегодня мы встречаемся с друзьями, делимся летними впечатлениями, подводим некие итоги и, конечно, строим планы на будущее», - отметил президент Долгопрудненского отделения мотоклуба «Ночные волки» Славян Калязин.
Стоит отметить, что мотоклуб активно ведут благотворительную деятельность. Они потмгают в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих на СВО и их семей, а также проводят новогодние мероприятия для детей.

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#долгопрудный
#московская область
#мотоцикл
#подмосковье
#благотворительность
#спорт
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В Московской области завершили монтаж надземного пешеходного перехода
23 октября 2023, 17:08

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С Подмосковье на Лобненском шоссе завершили работы по монтажу надземного пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Надземный переход расположен в районе 2-го Северного проезда. Монтаж проводился  в рамках реконструкции автодороги. 

Кроме этого, на шоссе завершают переустройство инженерных коммуникаций, а также ливневой коммуникации. Полностью завершат работы к второй половине 2024 года.

​Стоит отметить, что в конце 2022 года для более удобного ​движения была произведена реконструкция основного хода автодороги. На шоссе увеличили количество полос до четырёх.

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#реконструкция
#шоссе
#переход
#автодороги
#подмосковье
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В Подмосковье уже благоустроили 50 общественных территорий из запланированных 59
23 октября 2023, 17:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье благоустроят 59 общественных территорий, а в 2024-м – 72 объекта. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
«В этом году практически завершили работы. Из 59 объектов для жителей уже открыты 50, остальные сдадим до конца ноября. На будущий год мы запланировали привести в порядок 72 объекта. Благоустройство у нас разноформатное: и лес, и городской парк, и территории возле станций МЦД», – подчеркнул губернатор.
 Он добавил, что в Подмосковье увеличили посещаемость парков. Важно, чтобы пребывание в них было безопасным и комфортным. 
«Сейчас на первый план выходит тема поддержки их состояния. Зимой парки тоже должны работать. Всё, что связано с каникулами, с отдыхом жителей, нужно планировать заранее. Людям важно понимать, где какие мероприятия будут проходить», – сказал глава региона. 
Он также обратил внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадёжно устарели. Важно уделять этому внимание, отметил Воробьёв. Все современные города предполагают концепцию современной торговли.
 
Московская область входит в тройку регионов-лидеров по качеству городской среды. За пять лет в регионе почти вдвое увеличилось число благоустроенных, современных парков – со 100 до 192. Посещаемость выросла более чем в шесть раз. Если в 2019 году фиксировалось 11 млн посещений, то в 2023-м ожидается уже 70 млн.
«Большинство регионов страны преобразилось благодаря президентской программе по благоустройству малых городов. Она была принята у нас в Коломне и масштабно реализуется с 2018 года», – напомнил Воробьёв. 
Подмосковные проекты 40 раз побеждали в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 
 
В следующем году планируется завершить шесть конкурсных проектов в Дедовске, Коломне, Волоколамске, Протвино, Павловском Посаде и Красногорске. 
 
В этом году в Подмосковье благоустроят 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и лесопарка и шесть набережных. 
«В этом году мы реализовали 30 проектов благоустройства значимых крупных объектов. В том числе благоустроили Фонтанную площадь в Пущине, открыли фонтан, который не работал 20 лет. Обновили пешеходную зону в Клину и берег Стахановского озера в Электрогорске. Это два проекта-победителя конкурса малых городов и исторических поселений. Открыли набережную в Кашире, экопарк «Меланж» в Куровском», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин
Он добавил, что в Раменском после масштабной реконструкции был открыт городской парк, в Ступине заработал парк Островского, в Домодедове – парк «Взлёт». Маленький парк благоустроили в Павловском Посаде, в Лосино-Петровском открыли Свердловский парк, а в Лобне привели в порядок «Парк Киово» и территорию возле озера.
 
В планах на 2024 год – благоустроить 72 объекта, в том числе 15 пешеходных зон и площадей, 17 скверов у дома, семь набережных, 10 детских скверов, 10 лесопарков и 13 парков. 
 
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В Подмосковье в 2024 году будет благоустроено 72 объекта

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#михаил хайкин
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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В Госдуму внесли несколько законопроектов по электросамокатам
Депутаты фракции СРЗП внести в ГД несколько законопроектов по электросамокатам
23 октября 2023, 16:47

Фото: iStock/Miljan Živković

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, внесла в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам.
Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Отмечается, что законопроекты предполагают введение госрегистрации средств индивидуальной мобильности, а также создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, управляющими электросамокатами. 

Авторы законопроектов убеждены, что введение таких мер позволит значительно уменьшить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, количество пострадавших при этих авариях, а также позволит привлекать водителей электросамокатов к ответственности за совершённые нарушения. Всё это поможет сделать передвижение как водителей, так и пешеходов более безопасным. 

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#электросамокат
#госдума
#законопроект
#сим
#депутаты
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Избитый в Чечне адвокат Немов награжден орденом «За верность адвокатскому долгу»
23 октября 2023, 16:42

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Избитый в Чечне адвокат Александр Немов получил орден «За верность адвокатскому долгу», об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.
«Президент ФПА РФ Светлана Володина поблагодарила за мужество и стойкость адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Александра Немова, отметив, что в ходе работы по делу он выезжал в Чеченскую Республику 49 раз», - прокомментировали ситуацию в ФПА. 

Напомним, 4 июля адвокат Александр Немов и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

По пути из аэропорта им перегородили дорогу несколько машин, из которых вышли вооруженные люди. Неизвестные избили адвоката и журналистку, а затем разбили их технику и уничтожили документы. 

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#адвокат
#документы
#чечня
#награда
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Более 400 тысяч человек станут участниками конкурса «Это у нас семейное»
23 октября 2023, 16:24

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Владимир Путин 1 сентября объявил о запуске «самого народного» общероссийского конкурса платформы «Россия — страна возможностей», который называется «Это у нас семейное». С момента старта конкурса заявки на участие подали свыше 400 тысяч человек из более чем 70 тысяч российских семей.
Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября, так что их количество наверняка еще увеличится, отмечает издание Smotrim.ru. В некоторые семейные команды вошли даже родственники, проживающие за рубежом. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского федеральных округов.

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах российской федерации. Всего в в новом проекте президентской программы «Россия — страна возможностей» примут участие жители 60 стран Европы, Северной и Центральной Америки, Азии, Африки и СНГ.

Первый дистанционный этап будет содержать задания разных тематических направлений и уровней сложности. Например, командам будет предложено приготовить блюдо по семейному рецепту, спеть песню всей семьей, создать виртуальную летопись своего рода. Задания будут несложными, но увлекательными для всей семьи и интересными для окружающих.

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Россиянам рассказали, кто займёт место IKEA в торговых центрах
«Ъ»: мебельная компания Lazurit займёт точки, ранее принадлежащие IKEA
23 октября 2023, 16:18

Фото: iStock/blinow61

На месте IKEA в московских торговых центрах появятся магазины калининградской мебельной компании Lazurit. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу российской фирмы.
Отмечается, что речь не идёт о площадках IKEA в торговых центрах «Мега».

Магазин Lazurit появится на бывшей территории магазина IKEA в торговом центре «Европолис». Открытие планируется в конце октября. 

Директор департамента по развитию и управлению арендными отношениями компании Александр Аносов отметил, что в настоящее время Lazurit проводит переговоры об открытии своих точек во всех крупных городах России. 

В ныне работающих магазинах калининградской компании представлена, в основном, собственная продукция. Но когда фирма начнёт занимать крупные площади, ранее принадлежавшие IKEA, покупателям будет представлена мебель 50 российских производителей, а также товары для дома и бытовая техника.

Калининградская фирма Lazurit основана в 1992 году. Сейчас она насчитывает более 500 фирменных магазинов в 170 российских городах. 

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#мебель
#компании
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Юрист Соловьёв: «Горячая линия» от мошенников может стать для них инструментом
23 октября 2023, 16:14

Фото: istockphoto.com/Kunakorn Rassadornyindee

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что создание специальной горячей линии для защиты от мошенников мера полезная, однако аферисты могут приспособить такой инструмент под свои махинации.
По его словам, мошенники регулярно совершенствуют схемы обмана, и новая «Горячая линия» может также стать подспорьем для них в этом плане.

«Нужны меры, направленные на принудительное правовое информирование населения, блокировку подозрительных звонков, создание надёжной многошаговой процедуры подтверждения воли гражданина на снятие и перевод денег, взятие кредитов и продажу жилья, ужесточение уголовной ответственности и использование высокоточного оружия для ликвидации мошеннических колл-центров», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

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