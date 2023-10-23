«Дьявольская» комета взорвалась и движется к Земле: чем опасно космическое тело

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Комета 12P/ПонсБрукс: почему ее сравнили с дьяволом
Комета 12P/ПонсБрукс прозвана «дьявольской» из-за ее гигантских размеров и зловещего внешнего вида. Космическое тело в три раза больше самой высокой горы на Земле — Эвереста. Диаметр астрологического гиганта составляет 30 километров. Впервые о комете узнал французский астроном Жан-Луи Понс 12 июля 1812 года. «Рога» кометы, которые напоминают прообраз «дьявола», образованы хвостами газа и пыли, которые она выделяет в результате серии взрывных вспышек. Взрывы редки и происходят близко к солнцу, что делает комету огненно-красной.
Комета «Дьявол» пролетит мимо Земли
Космическое тело пролетит мимо Земли на расстоянии 225 миллионов километров. Несмотря на огромный размер кометы, исследователи уверены, что опасности она не представляет. По прогнозам астрономов, 12P/Pons-Brooks приблизится на максимально близкое расстояние с землей в апреле 2024 года.
Комета 12P/ПонсБрукс: взрыв
Космическое тело 12P/Pons-Brooks состоит изо льда, газа и пыли. Чем ближе комета находится к Солнцу, тем больше она взаимодействует со светом. Это способствует нагреву ядра, которое должно освободиться под высоким давлением. Когда давление слишком высоко, происходит извержение. Выброшенные в космос пыль и газ создают яркую вспышку с ореолом, которую наблюдают исследователи. 5 октября 2023 года произошло массивное извержение, что спровоцировало выход кометы со своей орбиты.
Кометы, которые будет видно с Земли
В конце 2023 года можно будет наблюдать за кометой 144Р/Кусиды, которая сблизится с Землей 12 декабря. Прежде астрономическое тело можно было увидеть 7,6 лет назад. Комета не опасна для человечества и невелика по размеру.
В декабре 2023 года комета 62P/Цзыцзиньшань выйдет за пределы своей орбиты. Она будет достаточно яркой, что позволит увидеть ее в бинокль. Максимальное сближение космического тела с поверхностью Земли произойдет 29 января 2024 года.
Сближение с Землей кометы С/2021 S3 произойдет 14 марта 2024 года. Наблюдать за космическим объектом можно будет с помощью небольших телескопов. Комета была открыта в 2021 году. С ее появлением связаны несколько версий. Астрономы продолжают работать над исследованием астрономического объекта и выяснять возможные риски.
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