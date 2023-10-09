Джек Воробей и Терминатор стали коллегами мечты россиян

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Опрос сервиса SuperJob показал, что из киноперсонажей россияне предпочли бы работать с Шерлоком Холмсом, Джеком Воробьём, Железным человеком и Терминатором.
Так, за Шерлока Холмса и Джека Воробья проголосовали 4% и 3% респондентов соответственно, а за Железного человека и Терминатора – по 2%. Столько же процентов людей отметили таких персонажей, как Нео, доктор Хаус и Штирлиц.
Как передаёт RT, в список желаемых коллег россиян вошли Владимир Яковлев из «Полицейского с Рублёвки», профессор Преображенский, Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов, Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер, Тося Кислицына из «Девчат», Миранда Пристли и др.
В исследовании поучаствовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов России.
А аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV, в свою очередь, провёл опрос и выяснил, что 57% жителей Москвы считают себя стильными людьми. Как передают «Вести Подмосковья», в опросе поучаствовали 1 209 жителей крупных городов России. Из них 71% респондентов отметили, что стиль является важным фактором успеха при общении с противоположным полом, а 48% участников призналась, что получает за свой внешний вид комплименты.
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Как передаёт RT, в список желаемых коллег россиян вошли Владимир Яковлев из «Полицейского с Рублёвки», профессор Преображенский, Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов, Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер, Тося Кислицына из «Девчат», Миранда Пристли и др.
А аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV, в свою очередь, провёл опрос и выяснил, что 57% жителей Москвы считают себя стильными людьми. Как передают «Вести Подмосковья», в опросе поучаствовали 1 209 жителей крупных городов России. Из них 71% респондентов отметили, что стиль является важным фактором успеха при общении с противоположным полом, а 48% участников призналась, что получает за свой внешний вид комплименты.
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Мелисса Тимофеева