Е1: Травмпункты в регионах сокращают время работы из-за нехватки врачей

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Травмпункты в российских регионах вынуждены сокращать время работы из-за нехватки врачей. В Екатеринбурге несколько пунктов оказания медицинской помощи, которые должны работать круглосуточно, стали закрываться после обеда и ввели нерабочие дни, пишет местный портал E1.
Главный травматолог Свердловской области Игорь Шлыков назвал проблемы травмпунктов временными и связал их с сезоном ОРВИ. Однако он признал серьезный кадровый дефицит работников в нескольких больницах. Аналогичные трудности есть и в других регионах.
К 2030 году положение с медицинскими кадрами может стать катастрофическим. Об этом сообщило издание «Аргументы недели». По мнению экспертов, на данный момент в России не хватает около 30 тысяч врачей и около 50 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.
Особенно сильно это ощущается в российских регионах, прежде всего в сельской местности и небольших городских поселениях, где люди вынуждены записываться на прием к узким специалистам за несколько недель, а то и месяцев.
Отмечается, что одна из причин острой нехватки медиков — это массовый отток кадров, в том числе из государственных и муниципальных медучреждений. Для улучшения ситуации Минздрав РФ предлагает привлекать к исполнению части обязанности врачей медсестер.
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«Ситуация примерно одинаковая по всем направлениям: где тонко, там и рвется. Сейчас возникла проблема с травмпунктами, но хронические проблемы есть со скорой помощью, с участковой службой», — говорит сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.
Особенно сильно это ощущается в российских регионах, прежде всего в сельской местности и небольших городских поселениях, где люди вынуждены записываться на прием к узким специалистам за несколько недель, а то и месяцев.
Отмечается, что одна из причин острой нехватки медиков — это массовый отток кадров, в том числе из государственных и муниципальных медучреждений. Для улучшения ситуации Минздрав РФ предлагает привлекать к исполнению части обязанности врачей медсестер.
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Артем Путинцев