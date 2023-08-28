Economics and Human Biology: Ученые установили связь между режимом сна и зарплатой

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Финские ученые установили связь между режимом сна и бодрствования и уровнем зарплаты. Согласно исследованию, люди, ложащиеся спать поздно, имеют больше вредных привычек, что отражается на уровне их заработной платы.
Для исследования, результаты которого опубликованы в журнале Economics and Human Biology, ученые провели сравнение привычек и хронотипов (индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределенные особенности суточных ритмов организма) и заработной платы у пяти тысяч человек. Традиционно выделяют три хронотипа: жаворонки, совы и смешанный хронотип.
Результаты исследований показали, что заработная плата жаворонков в большинстве случаев больше, чем у сов. Наличие вечернего хронотипа оказывает косвенное влияние на величину заработка. Те, кто поздно ложится спать, как правило склонны к нездоровому образу жизни, злоупотреблению алкоголем и курением. Кроме того, исследования показали, что совы менее подвижны и чаще страдают от бессонницы.
В будущем финские ученые планируют углубить и расширить выборку, чтобы более точно установить причинно-следственные связи выявленных закономерностей.
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Результаты исследований показали, что заработная плата жаворонков в большинстве случаев больше, чем у сов. Наличие вечернего хронотипа оказывает косвенное влияние на величину заработка. Те, кто поздно ложится спать, как правило склонны к нездоровому образу жизни, злоупотреблению алкоголем и курением. Кроме того, исследования показали, что совы менее подвижны и чаще страдают от бессонницы.
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Александр Бойцов