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Economist: США не удастся догнать РФ по производству снарядов даже в 2025 году

14 ноября 2023, 12:32
Фото: iStock/Epitavi

Фото: iStock/Epitavi

Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году, об этом пишет британское издание The Economist.
Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году», - прокомментировали ситуацию авторы статьи.


Вчера глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что опытный образец нового российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года.

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#конфликт
#великобритания
#сша
#снаряд
#производство
#россия
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Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал
Депутат Останина поддержала идею приравнять маткапитал к стоимости квартиры
14 ноября 2023, 13:10

Фото: IStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуме предложили увеличить стоимость материнского капитала и приблизить к стоимости квартиры. С инициативой выступил депутат Андрей Алехин.
Коллеги парламентария поддержали идею, но отметили, что для этого придётся принять другие законы. В частности, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Радио 1» заявила, что в России нужно ввести прогрессивный налог, чтобы в бюджете появились деньги на увеличения маткапитала.
«Если мы доходную часть бюджет не будет пересматривать, и если это на 60 процентов она будет состоять из доходов от продажи нефти и газа, то, конечно, мы будем говорить о том, что бюджет не резиновый. Но если мы оперативно примем закон о прогрессивном налоге, на чем мы и настаиваем, то, думаю, что это будет солидный источник пополнения бюджета. Тогда уже можно будет разговаривать о том, чтобы размер маткапитала соответствовал стоимости жилья», — отметила депутат.
Нина Останина подчеркнула, что в России уже существует сертификат, на который можно купить квартиру, — субсидия в размере 2 млн 900 тысяч рублей для детей сирот. По мнению парламентария, такую же сумму можно заложить и на материнский капитал, увеличивая её в соответствии с уровнем инфляции.  
«Даже в регионах не купить жильё ни за 700, ни за 800 тысяч рублей, если мы говорим про маткапитал на первого ребёнка. Если речь о втором ребёнке, то там начисляется всего лишь остаток от тех средств, которые были распределены на первого. А на третьего вообще выделяются деньги из регионального бюджета — от 77 до 500 тысяч рублей в зависимости от области. И хорошо, если вам дают максимальную сумму, а если 77 тысяч? Что на этот маткапитал купишь?» — заметила Останина.
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#бюджет
#семьи
#материнский капитал
#депутат
#налог
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«Пить и худеть»: в России изобрели инновационное вино с жиросжигающими свойствами
В РОСБИОТЕХе создали вино на основе грибов для похудения
14 ноября 2023, 12:25

Фото: istockphoto/Giovanni Magdalinos

Российским ученым удалось создать уникальный винный продукт, который способствует снижению веса и повышению работоспособности. Редакция «Радио 1» расскажет, из чего изготовлено полезное вино и каким оно будет на вкус.

В России изготовили вино для похудения


Ученые Российского биотехнологического университета (Росбиотех) представили уникальный продукт собственного производства. Речь идет о винном напитке, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу. Исследователи заверяют, что вкус напитка напоминает вермут. Крепость, аромат и вкус напитка полностью идентичны вину.

Из чего сделали вино для похудения


Ученые университета рассказали изданию «Газета.Ru» о составе вина и его полезных свойствах. Для производства продукта использовался гриб Eurotium cristatum. Были проведены исследования, результаты которых доказали, что экстракт гриба положительно влияет на человеческий организм.

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В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить

Продукт ускоряет обмен веществ, а его полезные свойства лучше усваиваются. Кроме того, Eurotium cristatum ускоряет процессы жиросжигания. Ферменты гриба способствуют укреплению иммунитета и оздоравливают желудок.

В Росбиотехе также назвали еще одно важное свойство грибного экстракта. Ученые выявили, что он повышает устойчивость к стрессам и работоспособность.

Кому подойдет вино для похудения


Помимо жиросжигательных свойств напиток обладает ферментами, которые положительно скажутся на организме человека, страдающего хроническими заболеваниями. Уникальное вино улучшит состояние поджелудочной железы и нормализует уровень сахара у страдающих диабетом людей.

Кто разработал технологию приготовления вина для похудения


О разработке технологии по изготовлению винного напитка впервые сообщили в 2022 году.

В пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили, что в России будет изготовлен винный напиток, который будет обладать жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, сообщало издание РИА Новости.

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Руководители проекта рассказали, что доля спирта и вкусовые свойства напитка будут аналогичны вину, однако он будет иметь преимущество за счет полезных веществ в своем составе.
 
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#ученые
#вино
#диетолог
#технологии
#исследование
#алкоголь
#россия
#здоровье
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В Мытищах строят школу с двухуровневым актовым залом
14 ноября 2023, 11:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Школу на 1100 мест с двухуровневым актовым залом с амфитеатром активно строят в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Образовательное учреждение строится на базе жилого комплекса «Мытищи Парк». 

«<…>Согласно нашему исследованию, более половины родителей отмечают важность современного оснащения школы, в частности наличие специализированных технических и лабораторных классов, оборудованных спортзалов. При проектировании мы закладываем все возможности для занятий востребованными специальностями, творческих кружков, социальной активности школьников и взаимодействия друг с другом», — отметил директор по продукту и аналитике группы «Самолет» Леон Пряжников.

Стоит отметить, что в новой школе смогут обучаться 44 класса по 25 человек. Дети смогут заниматься не только в учебных кабинетах, но и в лабораториях, мастерских по обработке ткани, дерева, металла, а также кабинетах кулинарии, музыки, ИЗО и черчения.

Кроме этого, полностью закончить строительство школы планируют к концу 2025 года.

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#мытищи
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#строительство
#дети
#школы
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Обмороки, аресты и армия: кто вошел в «черный список» Мизулиной и что с ними будет
Мизулина призвала МВД проверить популярных блогеров на мошенничество
14 ноября 2023, 11:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проведение проверки в отношении ряда популярных российских блогеров. Прежде был задержан инфобизнесмен Аяз Шабутдинов, который продавал курсы о том, как стать успешным бизнесменом. Редакция «Радио 1» расскажет, кто еще попал в список для проверки, и чем для блогеров и коучей чревато внимание Мизулиной.

Кого намерена проверить Мизулина


Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой организовать проверку в отношении таких известных блогеров и коучей как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев и Гусейн Гасанов.
Мизулина пояснила, что инициатива связана с многочисленными письмами от российских граждан.

По ее словам, принципы работы этих блогеров могут быть такими же, как у задержанного по подозрению в мошенничестве Аяза Шабутдинова. В своем обращении к ведомству Мизулина пояснила, что инфобизнесмен совместно со своими партнерами намеренно создавал ложное впечатление о том, как можно вести предпринимательскую деятельность и получать доход благодаря образовательным программам. Блогер также предлагал приобрести курсы, которые «позволят стать миллионером».

Адвокат Жорин: «Мизулина пытается имитировать гражданское общество»
Адвокат Жорин: «Мизулина пытается имитировать гражданское общество»

Мизулина предполагает, что другие блогеры могут применять похожие алгоритмы в своей деятельности.

Что известно о задержании Шабутдинова


Блогер Аяз Шабутдинов был арестован третьего ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД РФ сообщили, что он пробудет под арестом до 26 декабря. Прежде популярный инфобизнесмен продавал курсы, на которых якобы учил людей зарабатывать деньги. Однако вскоре появились недовольные его «образовательными программами», которые написали заявления на недобросовестного коуча.

Восемь потерпевших, фигурирующие в уголовном деле против блогера, вложили от 100 000 до 1,9 млн рублей, заключив договор с его компанией «Лайк Центр», в надежде на дальнейшую прибыль.
 
В своем телеграм-канале Екатерина Мизулина написала, что ждала задержания Шабутдинова «с весны».
 

Задержание Блиновской


Весной текущего года была задержана блогер Елена Блиновская, которая славилась продажей курсов по «осуществлению желаний». В отношении блогера возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствием было установлено, что Блиновская использовала схему «дробления бизнеса», что позволило «сэкономить» на уплате налогов более 918 млн рублей. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Милохин испугался призыва


Екатерина Мизулина обращает внимание не только на блогеров, не выполняющих обязательства по уплате налогов или продающих «воздух», но и на тех, кто был замечен в антироссийских высказываниях. Прежде глава Лиги безопасного интернета обратилась к Минобороны РФ с просьбой проверить тиктокера Даню Милохина, который достиг призывного возраста, но в армию не отправился.

Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию
Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию

Блогер убыл из России после начала проведения спецоперации на территории Украины. Позже в сети появилось видео, на котором Милохин исполняет украинский гимн. В сентябре тиктокер вернулся в Россию, однако вскоре спешно покинул Родину, так как появилась информация о том, что его могут призвать на срочную службу.

Блогер Xolidayboy упал в обморок после вручения повестки


Екатерина Мизулина обратила внимание на высказывание артиста после того, как в сети появилось видео, на котором он называет себя украинцем и озвучивает переживания по поводу воссоединения Крыма с Россией.
 
Мизулина рассказала, что люди стали присылать письма, в которых просят отменить концерты блогера на территории страны из-за проукраинских высказываний певца.
 
Вскоре во время гастролей по Ставропольскому краю, певцу, выступающему под псевдонимом Xolidayboy, вручили повестку в военкомат прямо в аэропорту Минеральных Вод. Во время концерта, который состоялся вскоре после получения повестки, блогеру стало плохо. Исполнителя унесли со сцены и сообщили зрителям об отмене концерта.
 
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#блогер
#мвд
#минобороны рф
#задержание
#уголовное военкомат
#сво
#армия
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Минобрнауки РФ проведёт конкурс на премию Правительства РФ
14 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/witsarut sakorn

Министерство науки и высшего образования РФ объявляет о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации, об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Конкурс пройдёт в 2024 году и будет принимать работы в области науки и техники от молодых ученых. 

Напомним, ежегодный правительственный конкурс призван популяризировать науку и образование среди молодого поколения. Принять участие могут те конкурсанты, которые вложили в свои труды современные, инновационные методики в сфере образования и педагогики или создали высококачественный учебник, с помощью которого смогут получать знания россияне.

Готовые работы будут принимать к рассмотрению до 10 февраля 2024 года. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте министерства.

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Психолог Смолярчук рассказала об опасности одиночества в некоторых случаях
14 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/simpson33

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, когда одиночество может быть опасным.
По словам специалиста, самое опасное в одиноком образе жизни – отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации. Люди, живущие в одиночестве, могут не успеть обратиться к специалисту.
«Одиночество опасно с точки зрения скорой помощи. Если человек дома один и почувствовал какое-то недомогание, у него обострилось текущее заболевание или любой приступ, то в этом случае одинокий человек рискует погибнуть первым. Его не спасут, ему не окажут первую помощь», — сказала Ирина Смолярчук.
Психолог назвала тревожным одиночество среди пожилых людей. Как правило, люди «золотого» возраста уже не могут найти друзей и знакомых.
«Чаще всего это вдовцы, старики, которые не смогли построить отношения со своими детьми. Они живут одни не потому, что это их выбор, а потому что это их карма, судьба, потому что в зрелом возрасте очень трудно завести знакомства, друзей», — подчеркнула собеседница.
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#психолог
#помощь
#человек
#отношения
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Останки солдата ВОВ передали на родину в Казахстан
14 ноября 2023, 09:56

Фото: Александра Степанова

Останки солдата 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова были найдены и переданы в Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в посольстве.
Торжественная церемония передачи останков красноармейца 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова прошла 13 ноября в посольстве Казахстана в России.

Останки неизвестного солдата были найдены в мае 2023 года  поисковым отрядом «Эхо Войны» городского округа Руза Московской области. Благодаря наведенному при них «смертному медальону» поисковики смогли определить личность солдата.

Силан Маметов был призван на службу Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В электронной базе данных «Мемориал» установили, что красноармеец погиб 7 ноября 1941 года рядом с деревней Апальщино Московской области.

При поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и при содействии Министерства иностранных дел РФ останки погибшего солдата были переданы на родину. В Казахстане их перезахоронят с воинскими почестями.

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#руза
#мемориал
#церемония
#поисковики
#россия
#казахстан
#вов
#солдаты
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Стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского
Mash: За убийство Татарского террористке Треповой* заплатили 195 тысяч рублей
14 ноября 2023, 09:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Деньги перечислялись из Украины.
По информации Mash на Мойке, все переводы проходили через сервис Binance на личный криптокошелёк 26-летней Дарьи Треповой*, который девушка специально завела для финансовых отношений с кураторами. После получения средств Трепова* конвертировала их в рубли, а затем переводила себе на банковскую карту. 

Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно. 

В сухом остатке на личные нужды Дарьи Треповой* осталась скромная сумма. Сообщается, что работа на украинских террористов была единственным источником дохода девушки.

Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.

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*Признана экстремисткой на территории РФ
#новости
#украина
#террористы
#суд
#санкт-петербург
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#дело
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Опрос: У бухгалтеров реже всего возникают проблемы при составлении резюме
Аналитики выяснили, каким специалистам проще всего даётся составление резюме
14 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/shironosov

У большинства россиян не возникает проблем при составлении резюме, однако есть представители определённых специальностей, которым это даётся сложно, рассказали «Радио 1» в сервисе Авито Работа. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч россиян.
Согласно данным опроса, 59% респондентов заявили не возникает проблем с подготовкой резюме. К таким людям относятся работники сфер бухгалтерии (64%), администрирования (63%) и строительства (63%). В этих сегментах специалистам может быть проще составлять резюме за счёт чёткого перечня задач и измеримых результатов, которые можно указать при подготовке документа. Со сложностями при составлении резюме чаще сталкиваются сотрудники сфер страхования и фитнеса (по 53%), а также сельского хозяйства и агропромышленности (52%).
«При составлении резюме нужно опираться на несколько важных критериев, которые помогут не только упростить процесс, но и сформировать максимально четкое и грамотное описание достоинств кандидата. Так, согласно данным опроса, в первую очередь респонденты стараются составлять резюме честно (45 процентов), делать его информативным (41 процент), и адаптировать в соответствии требованиям потенциального работодателя (41 процент). Кроме того, отдельное внимание россияне уделяют грамотности языка (38 процентов)», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
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#россияне
#сотрудники
#работники
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