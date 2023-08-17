Ecowiki.ru: платформа для россиян, увлеченных экологией

Фото: МЭОО «ЭКА»
На этом интернет-ресурсе можно получить полную информацию об экологических акциях в любом регионе страны, познакомиться с местными лидерами экологических проектов, получить ответ на любой вопрос от эксперта в «зеленой» сфере и узнать все об экологичном образе жизни.
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