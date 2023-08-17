Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ecowiki.ru: платформа для россиян, увлеченных экологией

Ecowiki.ru: платформа для россиян, увлеченных экологией

17 августа 2023, 12:17

Фото: МЭОО «ЭКА»

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» (МЭОО «ЭКА») создала и развивает проект Ecowiki.ru. Деятельность МЭОО «ЭКА» направлена на экологическое просвещение гражданского общества и популяризацию экологичного образа жизни среди жителей России.
Ecowiki.ru – платформа для массового вовлечения взрослого населения в экологичный образ жизни, экоактивизм, волонтерское движение и для развития экологического сообщества России. Платформа строится как первая в стране «зеленая» поисковая система с верифицированными данными об экологии, где систематизируются все данные в этой области.

На этом интернет-ресурсе можно получить полную информацию об экологических акциях в любом регионе страны, познакомиться с местными лидерами экологических проектов, получить ответ на любой вопрос от эксперта в «зеленой» сфере и узнать все об экологичном образе жизни.


На главной странице Ecowiki.ru есть бесплатные возможности для экоактивистов, экологических волонтеров, экспертов и просто людей, которые хотят погрузиться в экологическую повестку. Поисковая строка позволяет ввести любой запрос на тему экологии и посмотреть экспертные статьи, вебинары, бесплатные онлайн-курсы и марафоны, сообщества в социальных сетях с информацией по заданной теме.

Читайте также:

ГУСТ приглашает принять участие в голосовании за «Самый зеленый двор Подмосковья»

Молодогвардейцы со всего Подмосковья соберутся на экокемпинге в Серпухове

РУДН принял на бюджетное обучение призёра премии «Экология – дело каждого»

#движение
#интернет
#данные
#платформа
#страны
#онлайн
#эко
Читайте нас в
В Краснозаводске работы по благоустройству Парка Победы выполнены на 65%
17 августа 2023, 12:36

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Специалисты проводят комплекс работ по благоустройству парка Победы в Краснозаводске в Сергиево-Посадском городском округе.
Проект благоустройства парка Победы в Краснозаводске стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Сейчас на территории 3,5 га идет активная работа, более 65% уже сделано. После ее завершения, в сентябре этого года, у сергиевопосадцев появится еще одно красивое благоустроенное пространство для досуга и отдыха», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. 


Специалисты приступили к созданию пешеходного и велосипедного маршрутов, также в парке оборудуют большую детскую площадку, установят малые архитектурные формы, организуют пункты проката и многое другое. В рамках проекта специалисты проведут дополнительное озеленение территории парка и установят новую современную систему освещения.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Проект благоустройства Центральной площади в Хотьково победил в конкурсе.

Подмосковью выделят 270 млн на благоустройство территорий.
#михаил хайкин
#благоустройство
#губернатор
#работа
#проект
#хотьково
#специалисты
#министр
#служба
Читайте нас в
Летающим в Россию авиаперевозчикам предрекли новые проблемы
Летающим в Россию авиакомпаниям предрекли трудности из-за отключения от SITA
17 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/Takosan

Авиаперевозчикам иностранных компаний, которые осуществляют рейсы в Россию, предрекли новые трудности из-за отключения отечественных перевозчиков от каналов швейцарской компании SITA. Об этом сообщает ихдание РБК со ссылкой на собственные источники.
Каналы шведской компании служат для обмена данными во время полетов между аэропортами. Если в России, инструмент шведского производства будет отключен, то перевозчики иностранных государств, направляющиеся в РФ, также не смогут им пользоваться.  

В пресс-службе Минтранса сообщили, что данный вопрос находится на рассмотрении. Государства, которые совершают международные перелёты, практически разрешили проблему, с остальными авиаперевозчиками переговоры продолжаются. 

Читайте также: 

Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings

Baza: В Сочи пилот экстренно посадил самолет из-за пригоревшей каши

Рейс пассажирского самолёта в Благовещенск сорвался из-за проблем с двигателем
#самолет
#компании
#рф
#переговоры
Читайте нас в
В ноябре пройдет молодежный форум «Большие смыслы»
С 02 ноября по 07 ноября будет проведен молодежный форум «Большие смыслы»
17 августа 2023, 12:03

Фото: iStock/jacoblund

В Ульяновске с 02 ноября по 07 ноября будет проведен молодежный форум «Большие смыслы».
Принять участие в мероприятии смогут обучающиеся в возрасте от 14 до 35 лет, которые сформированы в команду. 
 
Для того, чтобы оставить заявку на участие в конкурсе, необходимо заполнить специальную форму
 
В рамках фестиваля, для участников пройдут образовательные курсы, тренинги личностных, лидерских и управленческих компетенций. Также, команды, принимающие участие в конкурсе, смогут посетить досуговую, культурную программу. Награждение участников пройдет в Ульяновске. 

Читайте также: 

Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ

Объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству парка Малевича

В Сочи состоится XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия-2023»


#россия
#конкурс
#форум
#общество
Читайте нас в
В Подмосковье пройдёт акция по посадке деревьев «Наш лес. Посади своё дерево»
17 августа 2023, 11:52

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

С 16 по 30 сентября 2023 года на территории лесного фонда и на всех площадках муниципальных образований Московской области будет проводится акция по посадке деревьев «Наш лес. Посади своё дерево».
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва на территории лесного фонда региона и на всех площадках муниципальных образований Подмосковья пройдёт акция по посадке деревьев «Наш лес. Посади своё дерево».

Участником акции может стать любой желающий житель Подмосковья.

Читайте также: 

В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «ДачаФест».

В Ликино-Дулёве пройдёт фарфоровый фестиваль «Агашка».

Подмосковная делегация прибыла в Крым на фестиваль «Таврида.Арт».
#лес
#акция
#дерево
#акции
#губернатор
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Межрегиональный форум «Большие смыслы» стартует 2 ноября в Ульяновске
17 августа 2023, 11:48

Фото: istockphoto/Ridofranz

В Ульяновске на территории образовательного лагеря «СМАРТ» со 2 по 7 ноября пройдет межрегиональный форум «Большие смыслы». В нем примут участие молодые люди, наиболее активно проявившие себя в реализации мероприятий одноименного проекта на протяжении года.
Образовательно - просветительский проект «Большие смыслы» направлен на создание инфраструктуры, развитие, поддержку местных сообществ с целью создания благоприятных условий для развития и самореализации молодёжи. Основной целью проекта является повышение уровня грамотности молодых людей и их семей в сфере написания и реализации социально-значимых и социально-ориентированных проектов. Через участие в социальном проектировании молодые люди получают возможность экспериментировать, брать на себя ответственность, реализовать себя, развивать креативное мышление, самоопределиться, личностно и профессионально.

В программе межрегионального форума «Большие смыслы» будут реализованы образовательные курсы, тренинги личностных, лидерских и управленческих компетенций, посвящённые обучению социальному проектированию, просвещению молодёжи, а также досуговая, культурная программы, посвящённые укреплению межрегионального взаимодействия и сотрудничества, награждение лучших участников проекта.

Читайте также:

Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ

Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето» стартует 21 августа

Молодежь Подмосковья может принять участие в форуме для авторов просветительского информационного контента

#проект
#развитие
#люди
#форум
#молодёжь
Читайте нас в
Кравцов: В российских колледжах появится специальность оператора БПЛА
17 августа 2023, 11:44

Фото: iStock/Oselote

В российских колледжах будут обучать будущих операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлётной массой до 30 кг. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он уточнил, что Минпросвещения утвердило новый перечень профессий, которым будут обучать в российских учебных заведениях. Этот список состоит из 5 110 наименований.

Ранее в Правительстве РФ заявили, что в течение ближайших 6,5 лет в России появится новая отрасль экономики, которая будет заниматься созданием и использованием гражданских БПЛА.

Читайте также:

Сенатор Шейкин сообщил, что школьников с сентября начнут обучать пользоваться беспилотниками

В российских школах предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины»

В России предложили привлекать школьников к созданию видеоконтента про СВО
#сергей кравцов
#колледж
#минпросвещения
#беспилотник
Читайте нас в
Военный эксперт Литовкин рассказал, насколько охотно идут служить добровольцы
Военный эксперт Литовкин: Более 160 тысяч добровольцев вступили в ряды ВС РФ
17 августа 2023, 11:43

Фото: iStock/Aleksei Savin

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что на сегодняшний день, то, что российская армия не нуждается в мобилизации, говорит о том, что добровольцев хватает.
О том, как происходит боевое слаживание заключивших контракт на прохождение военной службы, и насколько охотно добровольцы идут служить, рассказал Виктор Литовкин  в беседе с «Радио 1».

«Я сужу по репортажам телевидения. Также, исходя из заявления председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сейчас более 160 тысяч добровольцев вступили в ряды Вооруженных Сил РФ. Это большая цифра. На сегодняшний день то, что российская армия не нуждается в мобилизации, говорит о том, что добровольцев хватает», - пояснил Литовкин. 
Он отметил, что перед тем, как бойцы отправляются в зону проведения СВО, они проходят военную подготовку и боевое слаживание. 

«Перед отправкой в зону СВО, заключившие контракт проходят военную подготовку на протяжении двух-трех месяцев.Они проходят боевое слаживание. В зависимости от специальности, которую они будут занимать на фронте. Снайперы, пулеметчики, механик, водитель танка, наводчик танка-это все разные специальности. Поэтому, в зависимости от того, какую функцию выполняет военнослужащий, он проходит соответсвующую подготовку. И в соответствии с той или иной специальностью, затрачивается определенное время», - заключил Литовкин. 
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Балашихе 4 мая. Для того, чтобы заключить контракт для прохождения службы, потенциальный контрактник должен соответсвовать некоторым требованиям. Возраст будущего бойца должен быть от 18 лет, также у гражданина должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. В момент подготовки документов, потенциальным защитникам Родины предоставляют трехразовое питание и проживание.

Кандидат на военную службу, который заключает контракт, может рассчитывать на денежные выплаты и льготы для себя и членов своей семьи.Отмечается, что выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне СВО, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Читайте также:

Военный эксперт Матвейчук рассказал, кто чаще всего служит по контракту

Политолог Перенджиев рассказал, что ожидает контрактников после прибытия в зону СВО

«Отслужившие ребята возвращаются вновь»: Военный эксперт Калинин объяснил рост популярности службы по контракту




#армия
#льготы
#выплаты
#кредитные добровольцы
#контракт
#сво
Читайте нас в
Время работы маршрута № 314к от метро Медведково продлили
17 августа 2023, 11:33

Фото: istockphoto / Slava Olshevskaya

Маршруту № 314к, следующему по направлению от метро Медведково до ЖК «Императорские Мытищи», продлили время работы.
Для удобства жителей городского округа Мытищи были продлены часы работы общественного транспорта № 314к.

Читайте также: 

В Мытищах по просьбам жителей построят пожарное депо.

Юнармейцы из Мытищ стали призерами военно‑спортивных игр.

«Космическую» школу с планетарием построили в Мытищах.
#мытищи
#часы
#маршрутка
#маршруты
Читайте нас в
В Подмосковье построили комплекс гребного слалома международного уровня
17 августа 2023, 11:18

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа введен в эксплуатацию комплекс сооружений для гребного слалома.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику АО «Загорская ГАЭС-2» на ввод эксплуатацию объекта. Размер инвестиций застройщика составил свыше 3 млрд рублей.

Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований международного уровня по гребному слалому и фристайлу. Комплекс сооружений будет являться первой национальной базой для развития гребного спорта в Российской Федерации.

Площадь комплекса сооружений составляет более 213 тыс. кв. метров. Одновременно проводить тренировочные занятия могут до 60 человек в час. При проведении соревнований объект сможет принять до 400 участников. Общее количество зрителей составляет 2850 человек включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представителей СМИ, VIP-персон и аккредитованных лиц.

Первые соревнования на базе нового комплекса в рамках чемпионата России по гребному слалому пройдут уже с 23 по 28 августа.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Домодедово построят производственный комплекс для напитков.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Подкова» приступит к строительству конного клуба в Подмосковье.

В Подмосковье построили спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном.
#подмосковье
#строительство
#помощь
#домодедово
#комплекс
#сми
#цсс
#соревнования
#услуги
#человек
#офис
#центр содействия строительству
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников