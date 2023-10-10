Эдгард Запашный объяснил скандальное видео с избиением животных

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Гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный объяснил, что видеоролик, вызвавший ранее общественный резонанс, где тигров избивают и поливают водой во время репетиции, на самом деле иллюстрирует попытки дрессировщиков разнять животных, которые дрались.
«Это драки животных, и приходится их разнимать. Это часть нашей профессии. А заниматься вырезками — это самое, наверное, простое. Через это уже многие дрессировщики прошли. <…> Как правило, в таких драках один всегда погибает. И если человек не будет вмешиваться в этот момент, будут убийства. <…> Драки, к сожалению, неизбежны, это хищники. Такое редко, но бывает», — рассказал в беседе с «Царьградом» Запашный.
Он подчеркнул, что у них с братом не просто ни одно животное не погибало во время таких случаев, но и люди со стороны заявляют о том, что они «очень закормленные». По его словам, они слышат в адрес своих животных только комплименты.
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