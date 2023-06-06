«Единая Россия» направила гуманитарную помощь жителям Белгородской области

Фото: пресс–служба Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ведомство также сообщает, что в ближайшие сутки поступит ещё 100 тонн гуманитарной помощи.
«Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется», – сказал Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.
Московское областное отделение «Единой России» одно из первых кто откликнулся на призыв помощи жителям Белгородской области.
«Первые две фуры уже дошли. Всё, что необходимо, будем собирать в плановом режиме. Всем миром решать проблемы, которые стоят перед нами. Регион поможет и с восстановлением разрушенных объектов, инфраструктуры», – сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.В первую партию гуманитарной помощи вошли гигиенические принадлежности, подгузники для детей, не скоропортящиеся продукты питания, а также большой объем бутилированной питьевой воды.
Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тысяч человек, большая часть жителей переехала к родственникам.
«Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через «Единую Россию» передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной», – сказал Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что подмосковные волонтёры отправили в рамках акции «Доброе дело» 3,7 тыс тонн помощи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.