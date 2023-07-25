«Единая Россия» подвела итоги работы весенней сессии в Госдуме

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«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента», – сказал Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.Законы, принятие по инициативе партии «Единая Россия» в отношении военнослужащих СВО:
— закон о признании ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года;
— закон о введении бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей;
— закон об упрощении порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими;
— закон о введении дополнительных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в вузы;
— закон о принятии поправок о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму;
— закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжёлой инвалидности в СВО и другие.
Приоритетной задачей «Единой России» стало исполнение народной программы партии.
Законы, принятые по народной программе:
— закон о развитии школьной медицины;
— закон о защите граждан от незаконных действий коллекторов;
— закон о бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам;
— закон о поддержке спортивных тренеров;
— закон о повышении безопасности газового оборудования в многоквартирных домах и другие.
Одним из важных принятых законов стал: Закон об обязательстве банков прописывать полную стоимость кредита в кредитном договоре максимально крупным шрифтом.
«Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено», — подчеркнул Секретарь Генерального совета «Единой России».Читайте также:
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