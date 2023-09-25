Единомышленник, товарищ и сосед: экс-министр Нечаев рассказал о дружбе с Ясиным

Фото: IStock/otyma
Бывший министр экономики и почётный научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин умер в возрасте 89 лет. Об этом стало известно 25 сентября. Экс-министр экономики, профессор, академик европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев выразил соболезнования родственникам и рассказал о дружбе с Ясиным.
«Это печальная новость, для меня лично особенно, потому что я знал Евгения Григорьевича лет 50, и мы были не просто единомышленниками, дружили, но ещё и были соседями», — сказал Нечаев в беседе с «Радио 1».Экономист отметил заслуги коллеги и назвал его одним из отцов российских экономических реформ.
«Конечно, без преувеличения Ясина можно назвать одним из отцов российских экономических реформ, и когда он был полномочным представителем правительства в Верховном совете России, и потом, когда стал уже министром экономики. Конечно, мы должны быть благодарны за его, наверное, главный проект в жизни – создание одного из лучших университетов страны – Высшей школы экономики, где он много десятилетий был научным руководителем», — отметил Нечаев.Экс-министр в заключение добавил, что Евгений Григорьевич был «хорошим, добрым, остроумным и обаятельным человеком».
Напомним, в конце августа Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.
Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной, а также являлся одним из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.
Читайте также:
В Италии умер один из главарей «Коза Ностра»
Скончалась вторая жена Константина Райкина, актриса и художница Гуля Салахова
В возрасте 92 лет скончалась актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева
Екатерина Шмакова