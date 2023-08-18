Единственный целый дом в уничтоженном пожаром городе на Гавайях случайно попал на видео

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В уничтоженном масштабными лесными пожарами гавайском городе Лахайна уцелел один-единственный дом — и не просто уцелел, а ещё и попал на видео. Кадры опубликованы на сайте гавайского департамента земельных и природных ресурсов.
На видео заметно, что у уцелевшего дома, несмотря на то, что он стоит посреди сгоревших деревьев и домов, не пострадала даже облицовка — он так и остался полностью белым. Не пострадал и находящийся рядом автомобиль.
Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров. В частности, ущерб от уничтожения Лахайны оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Всего лишь в течение нескольких часов пожар уничтожил территорию площадью 13 квадратных километров, в общей сложности пострадало 2,2 тысячи строений.
Ранее на Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на Мауи. При этом сотни людей продолжают считаться «неучтёнными», а многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.
По информации главы штата Джоша Грина, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов — число погибших составило уже 110 человек.
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На Гавайях сильные лесные пожары дошли до жилых домов
Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров. В частности, ущерб от уничтожения Лахайны оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Всего лишь в течение нескольких часов пожар уничтожил территорию площадью 13 квадратных километров, в общей сложности пострадало 2,2 тысячи строений.
На Гавайях нашли живыми 60 пропавших без вести после пожаров
Ранее на Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на Мауи. При этом сотни людей продолжают считаться «неучтёнными», а многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.
По информации главы штата Джоша Грина, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов — число погибших составило уже 110 человек.
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Артем Путинцев