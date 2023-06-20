«Ъ»: Единый реестр призывников в России планируют создать до 1 октября

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Об этом говорится в сопроводительных материалах к проекту поправок в Положение о призыве на военную службу
Единый реестр призывников в России должен быть сформирован до 1 октября 2023 года, пишет «Коммерсантъ». Об этом, по сведениям источников издания, говорится в сопроводительных материалах к разработанному Минобороны РФ проекту поправок в Положение о призыве на военную службу.
Ранее в Минобороны рассказали, как будут рассылать электронные повестки. Минобороны разработало механизм рассылки электронных повесток. Как сообщили в Министерстве, личные дела призывников составят на основе информации из Госуслуг. Военкоматы будут использовать эти данные и уведомлять призываемых граждан о запрете на выезд из России.
«При проведении призывной кампании, в законодательство внесены изменения предусматривающие создание единого реестра воинского учета граждан, актуальная информация о призывниках будет представляться в автоматическом режиме»,— говорится в материалах.
Артем Путинцев