ЕГЭ хотят отменить в качестве и выпускного экзамена в школах, и вступительного — в вузах

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«Психологическая накачка плюс стресс <...> не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний. <...> Cамое время отменить ЕГЭ <...> в пользу классических экзаменов», — написал Нилов в своем Telegram-канале.
Ранее клинический психолог Юлия Кочетова заявила, что поддержка ребенка перед сдачей ЕГЭ со стороны родителей и учителей крайне важна, когда и если она проявляется не в виде запугиваний и нагнетания ситуации в случае неудачи, а в виде позитивного настроя.