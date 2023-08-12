Екатеринбургский студент планировал вступить в РДК* на Украине

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Студент Уральского государственного юридического университета планировал сбежать на Украину и там вступить в Русский добровольческий корпус* — группировку неонацистов русского происхождения, входящую в состав ВСУ.
Он получил подробную инструкцию и маршрут до перевалочного пункта в Грузии, куда ему предстояло прибыть перед отправкой на Украину. Скопив денег, студент добрался из Екатеринбурга до Владикавказа, но там был задержан за мелкое хулиганство. На допросе молодой человек рассказал о своих планах предательства. В его телефоне полицейские обнаружили множество фотографий с нацистской символикой и атрибутами полка «Азов»*. Теперь студенту грозит до 20 лет тюрьмы по статье о государственной измене.
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Александр Бойцов