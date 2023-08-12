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Екатеринбургский студент планировал вступить в РДК* на Украине

12 августа 2023, 12:41

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Студент Уральского государственного юридического университета планировал сбежать на Украину и там вступить в Русский добровольческий корпус* — группировку неонацистов русского происхождения, входящую в состав ВСУ.

Чтобы доказать свою преданность, молодой человек предлагал совершить несколько терактов на территории России. Друзьям он даже успел похвастаться, что поджигал военкоматы, но эта информация пока не подтверждена, передает телеграм-канал SHOT. Переговоры о переходе на сторону противника парень вел с одним из участников нападения на Брянскую область.

Он получил подробную инструкцию и маршрут до перевалочного пункта в Грузии, куда ему предстояло прибыть перед отправкой на Украину. Скопив денег, студент добрался из Екатеринбурга до Владикавказа, но там был задержан за мелкое хулиганство. На допросе молодой человек рассказал о своих планах предательства. В его телефоне полицейские обнаружили множество фотографий с нацистской символикой и атрибутами полка «Азов»*. Теперь студенту грозит до 20 лет тюрьмы по статье о государственной измене.

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«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и Подмосковье до вечера субботы
12 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Germanovich

В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.
Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а также гроза. Плохая погода продержится до вечера субботы, 12 августа.

Кроме того, в Московской области сохраняется пожарная опасность до 22:00 субботы.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности прогнозировался до 11 августа. А Минтранс Подмосковья также напомнил жителям о соблюдении правил дорожного движения во время ливней.

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#москва
#подмосковье
#гидрометцентр
#прогноз погоды
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Новая версия российского дрона-камикадзе «Овод» запущена в производство, - РИА Новости
12 августа 2023, 09:08

Фото: istockphoto/valio84sl

Запущено мелкосерийное производство российского беспилотника-камикадзе «Овод» версии 2.0. Это так называемый FVP-дрон (от английского First Person View, вид от первого лица) усовершенствованной модификации.
По словам руководителя проектной группы, занимающейся разработкой и производством БПЛА Андрея Иванова, новая модель дрона оснащена усовершенствованной электронной начинкой и нестандартной винтомоторной группой. В беседе с РИА Новости он также добавил, что в версии «Овода» 2.0 есть и другие нововведения и сюрпризы, говорить о которых он просто не имеет права.

Разработчик уточнил, что основным устройством тем не менее остается первая версия дрона. Он сконструирован таким образом, чтобы максимально сократить время на развертывание, снаряжение и применение в боевых условиях. Оператор, управляющий им, может видеть в режиме реального времени изображение с монитора при помощи видеошлема или видеоочков. «Овод» активно применяется российскими военными в разных точках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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#сво
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В Британии заявили о кибератаке хакеров из России и Китая
Inews: хакеры из РФ и КНР получили доступ ко внутренней системе МИД Британии
12 августа 2023, 06:46

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev

Внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Как сообщает британское издание Inews, информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).
Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.

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#деньги
#рынок
#сайт
#письма
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
12 августа 2023, 02:47

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

Временно прекращено движение транспорта по Крымскому мосту, говорится в сообщении Telegram-канала, посвященного ситуации на данном объекте.
«На Крымском мосту временно остановлено движение. Просим тех, кто находится на мосту или вблизи контрольных пунктов, оставаться спокойными и слушаться рекомендаций службы транспортной безопасности», — уточняется в уведомлении.

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке с использованием двух надводных дронов со стороны Украины. Следственный комитет начал расследование по факту «Террористического акта». В результате взрыва была повреждена дорожная часть моста, одна девочка получила травмы, а ее родители скончались.

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Новая развязка на трассе М-1 улучшит транспортную доступность парка «Патриот»
11 августа 2023, 22:45

Фото: Минтранс МО

На 59-м км трассы М-1 «Беларусь» открыли движение по новой транспортной развязке возле военно-патриотического парка «Патриот» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Работы завершили перед стартом ежегодного форума «Армия», который пройдёт там с 14 по 20 августа. Новая разворотная петля должна разгрузить одну из самых востребованных федеральных трасс, улучшить транспортную доступность парка «Патриот», обеспечив удобный прямой заезд туда по трассе М-1 со стороны Москвы. 
 
Помимо этого, развязка снизит перепробег на 13 км и сократит время в пути в выходные и праздники более чем на полчаса.

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#минтранс мо
#развязка
#транспорт
#дороги
#парк «патриот»
#московская область
#подмосковье
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Депутат Даванков предложил продлить работу московского метро по пятницам
11 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/spacedrone808

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил письменный запрос главе дептранса столицы Максиму Ликсутову с предложением продлить работу метро по пятницам до 3 часов ночи.
РИА Новости приводит текст сообщения:
 
«Прошу Вас рассмотреть возможность увеличить время работы московского метрополитена до 3:00 по пятницам», — указано в обращении депутата.
По мнению Даванкова, данная мера приведёт к тому, что водители будут меньше садиться за руль нетрезвыми. Таким образом уменьшится число ДТП. Также говорится, что продление работы метро позволит москвичам сэкономить на такси.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с обращением на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой о том, чтобы разработать курсы для таксистов на знание города и экзаменовать их при устройстве на работу.

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#госдума
#метро
#такси
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Судебные приставы с начала года выдворили из Подмосковья 1,3 тыс нелегальных мигрантов
11 августа 2023, 21:01

Фото: ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы с января по июль принудительно выдворили из России с территории региона 1,3 тыс иностранцев. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«С начала года под контролем приставов в центры временного содержания было направлено 1 390 иностранных граждан. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда, пребывания и незаконной трудовой деятельностью. За пределы России выдворено 1300 человек. В центрах, где временно содержатся иностранные граждане, созданы все условия для временного проживания, но самовольно покинуть такое учреждение невозможно», – говорится в сообщении. 
В управлении напомнили, что за уклонение от выезда за пределы России иностранного гражданина ждёт штраф в размере от 3 до 5 тыс рублей. Затем всё равно последует принудительное выдворение из России.
 
В ведомстве отметили, что неконтролируемая миграция наносит ущерб экономике и интересам граждан России, поэтому этот вопрос находится под пристальным контролем.

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#гурб
#мигранты
#штраф
#подмосковье
#московская область
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«Айтишникам» готовят увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии
Минцифры предложит поднять до 30 лет возраст предоставления отсрочки для айтишников
11 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Минцифры России готовит изменения в указ президента Владимира Путина о мерах поддержки IT-отрасли. Об этом сообщил министр Максут Шадаев на полях форума «Цифровая эволюция».
Речь идет об инициативе, связанной с повышением возраста для предоставления отсрочки от службы в армии специалистам сферы IT. Предлагается повысить возраст отсрочки до 30 лет. Такое право будет предоставлено сотрудникам аккредитованных компаний, отметил министр.

В рамках действующего законодательства, специалисты IT-отрасли могут получить отсрочку от призыва на службу в армии, но только с 18 до 27 лет. 

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#закон
#возраст
#специалисты
#it
#министр
#право
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Маск сообщил, что в Италии согласовали место для боя с Цукербергом
11 августа 2023, 20:40

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони договорилась с министерством культуры о месте, где пройдёт бой Маска с сооснователем компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом.
«Я поговорил с премьер-министром Италии и министерством культуры. Они договорились об эпическом месте», - такое сообщение Маск оставил в социальной сети X (в прошлом Twitter).
По словам Маска, организацией боя займутся фонды Маска и Цукерберга. Транслировать бой будут в соцсети X и на платформе Meta. Маск заявляет, что в кадре будет «античный Рим».
 
В комментариях у Маска уточнили, получат ли обладатели платной подписки X Blue или подписчики Маска какие-то бонусы, например, «закулисные кадры». Маск ответил: «Безусловно!».

Датой предполагаемого поединка Цукерберг предложил 26 августа. Об этой инициативе он сообщил через соцсеть Threads, которая является частью Meta.

Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.

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Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
 
#италия
#спорт
#новости
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Подмосковье ищет медработников