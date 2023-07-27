Экоактивисты облили олимпийские кольца на здании мэрии Парижа искусственной кровью

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Группа экоактивистов облила искусственной кровью олимпийские кольца, размещенные на фасаде здания, в котором располагается парижская мэрия. Таким образом они выразили протест против проведения Олимпийских игр 2024 года во Франции.
Члены ассоциации пояснили, что акция призвана символически осудить человеческую, экологическую и социальную цену, которую приходится платить за проведение игр в Париже. Кроме того, они осудили организации и политиков, которые игнорируют происходящее и способствуют углублению экологического и социального кризиса.
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Александр Бойцов