Экоактивисты планируют «парализовать» британскую столицу с помощью масштабных акций протеста

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Участники движения Just Stop Oil собираются «парализовать» Лондон с помощью продолжительных митингов. По сообщению газеты Express, экоактивисты планируют начать массовые акции протеста 17 июля.
Участники акций для привлечения внимания собираются создать помехи для дорожного движения. Протестующие надеются таким способом вынудить правительство отказаться от выдачи новых лицензий на внутреннюю добычу нефти и газа. В прошлом году экоактивисты уже проводили подобные акции, которые приводили к нарушениям движения транспорта. На этот раз протестующие обещают, что предстоящая неделя акций станет самой масштабной. В лондонской полиции заявили, что их ведомство оперативно отреагирует на действия активистов.
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