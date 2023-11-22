Эколог Хорошилов заявил об одинаковом вреде искусственного и животного мехов

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Эколог, гендиректор и основатель экологического сервиса, участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов заявил, что искусственный и животный меха наносят одинаковый ущерб природе.
«Распространенный миф, активно тиражируемый экоактивистами, — отказ от натурального меха в пользу экозаменителей. Да, искусственная шуба спасла сотни жизней животных, но на её создание ушло очень много воды и электроэнергии, за счёт чего появился большой углеродный след. А частицы микропластика, содержащиеся в полимерных волокнах проникли в воду, почву и воздух. И проникают каждый раз, когда с экошубы просто летит «мех», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошилов.
Он опроверг безопасность для окружающей среды биоразлагаемых пакетов. По его словам, в естественной среде биопакеты не разлагаются, а лишь распадаются на фрагменты.
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