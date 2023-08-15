Эколог Кудактин: При встрече с медведем нельзя паниковать и убегать

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Заслуженный эколог России, доктор биологических наук, профессор, академик РАЕ Анатолий Кудактин рекомендовал при встрече с медведем в условиях дикой природы, в первую очередь, не паниковать и не убегать от животного.
Он добавил, что в случае, если медведь оказался на расстоянии 15-20 м от вас, то нужно остановиться.
Однако, при встрече медведицы с детёнышами, наоборот, стоит замереть и не создавать лишний шум. Кроме того, эксперт рекомендовал не фотографировать животных и не подкармливать их.
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«Попробуйте поднять руки, создайте шум, громко разговаривайте или кричите, чтобы он понял, что перед ним не лесное животное. От этого шума он должен уйти, потому что медведи ориентируются больше на обоняние и слух, нежели на зрение, оно у них плохое», — пояснил в беседе с RT Кудактин.
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Мелисса Тимофеева