Эколог Лоскутова предупредила о возможном развитии рака из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект здания многофункционального торгово-развлекательного центра на территории Одинцовского городского округа.

Застройщиком проекта выступит ООО «САНДОНИЯ ЛИМИТЕД», инвестиции которого составят 850 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Реализация проекта создаст 150 новых рабочих мест.

Площадь здания составит 32 тысячи кв. метров. ТРЦ вместит в себя ритейл-кластер, включающий Globus, Leroy Merlin и Decathlon и фудхолл с террасой. Открытие центра запланировано на 3 квартал 2024 года. Будет создано 150 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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