Эколог Лоскутова предупредила о возможном развитии рака из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

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«Завод находится рядом с заводом “радон” (специализируется на обращении с радиоактивными отходами, — прим. Ред.), и там, и там возможны соединения в воздухе. Мы давно говорили, что этот завод нужно вывезти за территорию населённого пункта, но как обычно пока гром не грянет, никто не принимает никаких действий, да и производство пиротехники в населённом пункте, когда проходит СВО, не очень уместно», — сказала Любовь Лоскутова.
«Есть пепел, углекислый газ, который выделяется при горении, есть некоторая пиротехника, где выделяются фураны. Это вещества, которые влияют на организм, кровь. При его попадании в организм может развиться онкология, при беременности могут быть осложнения», — заключила эколог.Читайте также:
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