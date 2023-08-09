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Эколог Лоскутова предупредила о возможном развитии рака из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Эколог Лоскутова заявила, что давно просила вывезти взорвавший завод с территории Сергиева Посада
09 августа 2023, 12:59

Фото: IStock/Leonid Ikan

На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. СМИ сообщают, что взрыв связан с нарушением технологического процесса и человеческим фактором. Роспотребнадзор уже организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха.
Исполнительный директор национального комитета экологической безопасности Любовь Лоскутова рассказала «Радио 1», что давно просила перенести предприятие за территорию населённого пункта.
«Завод находится рядом с заводом “радон” (специализируется на обращении с радиоактивными отходами, — прим. Ред.), и там, и там возможны соединения в воздухе. Мы давно говорили, что этот завод нужно вывезти за территорию населённого пункта, но как обычно пока гром не грянет, никто не принимает никаких действий, да и производство пиротехники в населённом пункте, когда проходит СВО, не очень уместно», — сказала Любовь Лоскутова.

По словам специалиста, для производства пиротехники используется краска. Она может не нанести сильного вреда здоровью. Куда опаснее пепел и углекислый газ, которые выделяются при горении этих фейерверков.
«Есть пепел, углекислый газ, который выделяется при горении, есть некоторая пиротехника, где выделяются фураны. Это вещества, которые влияют на организм, кровь. При его попадании в организм может развиться онкология, при беременности могут быть осложнения», — заключила эколог.
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#онкология
#завод
#предприятие
#пиротехника
#эколог
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В Одинцовском округе построят торгово-развлекательный центр
09 августа 2023, 11:52

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект здания многофункционального торгово-развлекательного центра на территории Одинцовского городского округа.

Застройщиком проекта выступит ООО «САНДОНИЯ ЛИМИТЕД», инвестиции которого составят 850 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Реализация проекта создаст 150 новых рабочих мест.

Площадь здания составит 32 тысячи кв. метров. ТРЦ вместит в себя ритейл-кластер, включающий Globus, Leroy Merlin и Decathlon и фудхолл с террасой. Открытие центра запланировано на 3 квартал 2024 года. Будет создано 150 рабочих мест.


Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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«Казанский стрелок» Галявиев будет отбывать наказание в «Черном дельфине»
09 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, будет отбывать пожизненное наказание в исправительной колонии №6, известной под названием «Черный дельфин». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

«В "Черном дельфине" в Оренбургской области», - ответил собеседник ТАСС на вопрос о месте, где Галявиев будет отбывать свой пожизненный срок.

Исправительное учреждение находится в Соль-Илецке Оренбургской области.

Напомним, 7 августа суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии. Напомним, осужденный в мае 2021 года совершил массовый расстрел учеников и преподавателей одной из гимназии в Казани. Преступник лишил жизни семерых детей и двух учителей школы. Более 130 человек получили ранения, в результате взрыва, который устроил злоумышленник.

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Кабмин не поддержал законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских авто
09 августа 2023, 10:52

Фото: iStock/Jinda Noipho

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала предложение сенатора Андрея Кутепова об уменьшении стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от степени локализации производства. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов вынес на рассмотрение законопроект, согласно которому можно обеспечить снижение стоимости страхования авто, если степень локализации его производства превышает 600 баллов.

Правительство РФ не поддержало законопроект, поскольку, согласно закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Центробанк самостоятельно устанавливает экономически обоснованные цены.

Кроме того уточняется, что законодательством РФ не зафиксирован такой термин как «локализация производства транспортного средства», поэтому внесённое предложение не может быть реализовано на законодательном уровне.

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#осаго
#законопроект
#кабмин
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Дорожники Подмосковья приступили к ремонту центральной дороги в Любучанах
09 августа 2023, 10:47

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Центральную дорогу в посёлке Любучаны городского округа Чехов ремонтируют по многочисленным просьбам жителей, которые активно голосовали за ремонт этой дороги на портале «Добродел».

Специалисты уже начали снимать старое покрытие дороги и далее приступят к укладке нового асфальта протяжённостью 1,6 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках ремонта дорожники также укрепят укрепят обочины и нанесут новую разметку.

Реализация проекта ремонта этой дороги улучшит транспортную доступность для более 5 тысяч автомобилистов и проезд к основным социальным объектам станет комфортнее.

Узнать подробнее о программе ремонта дорог в Подмосковье можно по ссылке. 

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Дорожники Подмосковья за неделю отремонтировали около 9 тысяч дефектов покрытия.

В Химках на 95% выполнили план по ремонту дорог на 2023 год.
#подмосковье
#проезд
#дороги
#специалисты
#служба
#чехов
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Цены на такси в России достигли исторического максимума
Росстат: Цены на такси в России побили исторический рекорд
09 августа 2023, 10:07

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Цены на такси в России продолжают расти из-за нового закона о пассажирских перевозках. Данные о росте цен приводит Росстат.
В июне 2023 года цена за поездку в такси достигла максимума за последние 9 лет. В расчете на один километр стоимость поездки составляет примерно 32,53 рубля.

Наибольший скачок произошел в последние полгода – с января по июнь 2023. Цена резко возросла на 4,03 процента. 

По прогнозам экспертов, еще сильнее цены взлетят с сентября, когда вступит в силу новый закон, регулирующий работу сервисов, предоставляющих пассажирские перевозки. С 1 сентября 2023 года компания или индивидуальный предприниматель не смогут легально перевозить пассажиров без оформления необходимой страховки. При этом обязанность водителей такси оформлять ОСАГО сохранится.

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#такси
#росстат
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Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе с сентября
09 августа 2023, 10:01

Фото: iStock/NATALYA KANISHCHEVA

Ведущие производители чая и кофе заявили о повышении цен на продукцию с сентября текущего года, обусловленным ослаблением рубля. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию, полученную от самих производителей.
«Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего и помимо девальвации рубля из-за падения урожайности какао-бобов и чая», - говорится в сообщении.

Однако эксперты считают, что ритейлерам придется договариваться с производителями об увеличении промоакций, так как россияне, которые живут в режиме строгой экономии, не смогут позволить себе покупать продукцию по высоким ценам.

Таким образом, компания «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) заявляет, что цены поднимутся на 6-9 %. При этом происходить это будет постепенно. Однако до наступления зимы цены на чай и кофе вырастут в среднем на 20%, так как сырье, закупленное при долларе в 75 рублей, закончится.

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#май
#цены
#кофе
#чай
#эксперты
#россияне
#производители
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Скончалась народная артистка СССР Вера Василева
09 августа 2023, 09:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. Об этом сообщили в Театре Сатиры.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», - говорится на сайте театра.

При этом уточняется, что дата прощания будет известна позже.

Накануне также стало известно, что на 99-м году жизни скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова. Советская и российская актриса умерла в больнице, где около года находилась под присмотром врачей.

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#соболезнования
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Врип главы Каширы Шувалов проверил ход капремонта Каширской ЦРБ
09 августа 2023, 09:20

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов проинспектировал ход строительных работ терапевтического корпуса Каширской ЦРБ.
«Постоянный контроль за ремонтом медицинских учреждений — задача, которую ставит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и то приоритетное направление, где крайне важно придерживаться качества и сроков исполнения работ. Отрадно, что работы вышли на финальную стадию и большинство пациентов проходят лечение уже в обновленных, современных отделениях», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
В ходе ремонта специалисты обновят внутреннюю и внешнюю отделку больницы, корпус будет оснащён современным оборудованием для эффективного лечения и приёма пациентов. 


Завершение строительных работ планируется на начало осени. 

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#лечение
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#контроль
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#пациенты
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Опрос: Две трети россиян так или иначе соблюдают бытовые ритуалы
09 августа 2023, 09:20

Фото: istockphoto/Sebalos

Очень часто быт человека связан со следованием тем или иным народным приметам. Опрос, проведенный сервисом Авито Услуги, показал, что 67% россиян в той или иной степени следуют определенным ритуалам.
Наиболее популярной бытовой приметой, которым следуют в 65% российских семей, является обычай присесть перед дальней дорогой. Второе место разделили традиции плевать через левое плечо и стучать по дереву, чтобы не сглазить, а также смотреться в зеркало, если пришлось по какой-то причине вернуться ненадолго домой перед уходом, передает «Ридус». Этим ритуалам следуют 63% опрошенных.

Уронив вилку или ложку в повседневной жизни 56% россиян уверены, что следует ожидать скорого прихода гостей. Каждый второй респондент рассказал, что в их семье не принято передавать вещи через порог (51%). Не выносить мусор вечером предпочитают 43% россиян, а 42% уверены, что разбить какой-либо предмет посуды — к счастью.

В число самых популярных бытовых примет и ритуалов вошли также традиции не заниматься уборкой по дому, пока близкие находятся в пути (37%), первой впустить в дом кошку при новоселье (34%). Меньше всего жителей России верят в то, что надетая задом наперед одежда приносит несчастье (27%), а также что нельзя самому себе стричь волосы (18%). Женщины предсказуемо оказались более суеверными, чем мужчины (27% против 21%).

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