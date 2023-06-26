Эколог Пинаев раскрыл причины «нашествия» змей в Москве

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По словам эколога, причиной «нашествия» змей может быть теплая весна в Москве
Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что «нашествие» змей в Москве и Подмосковье может быть вызвано несколькими причинами. Об этом сообщают «Известия».
По словам эколога, это может быть связано с относительно теплой весной в регионе, из-за чего количество змей могло вырасти. Пинаев отметил, что змеи теплолюбивы, а температура в городе всегда выше, чем за городом. Также уточняется, что в городе у змей меньше естественных врагов.
Эколог добавил, поскольку территории города расширяются, змеям приходится адаптироваться к новым условиям, следовательно с последующими годами змеям будет комфортнее обитать в городе.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что делать при укусе змеи.
По словам эколога, это может быть связано с относительно теплой весной в регионе, из-за чего количество змей могло вырасти. Пинаев отметил, что змеи теплолюбивы, а температура в городе всегда выше, чем за городом. Также уточняется, что в городе у змей меньше естественных врагов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что делать при укусе змеи.
Екатерина Коршунова