Эколог Шингаркин рассказал о состоянии Москвы-реки

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«Если мы с вами начнём анализировать состояние реки Пехорки, то увидим, что до Люберецких очистных сооружений она идёт гораздо более грязная, чем ниже. Это происходит за счёт того, что там сбрасывается чистая вода, она разбавляет грязную Пехорку», — отметил Максим Шингаркин.
«Сейчас вы не найдёте ни одной официально работающей автомойки, которая не имела бы локальных очистных сооружений. У нас вообще существует целый комплекс мероприятий, связанных с отработкой функций ливневой канализации. Причём применение противогололёдного материала зимой ситуацию никак не портит. Если взять показания по Москве-реке в ранний паводковый период, мы увидим, что есть небольшие отклонения, но существенных нормативных отклонений нет», — заключил собеседник.Читайте также:
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