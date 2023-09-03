Эколог Токарев рассказал, что ждёт Байкал через 100 лет

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Экологическая ситуация на озере Байкал продолжает ухудшаться. В будущем там, возможно, понизится уровень воды.
Об этом «Газете.Ru» сообщил эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.
По словам ученого, если всё оставить как есть, то возникнет угроза распространения вредоносной водоросли спирогиры, а также появится угроза исчезновения эндемичных животных и растений. Наибольший вред Байкалу в данный момент наносят дикий туризм, отсутствие достаточного количества очистных сооружений и браконьерство.
В первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал.
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«Ситуация на Байкале с каждым годом меняется и не в лучшую сторону. Деятельность человека может сильно повлиять на качество воды. Возможно понижение уровня воды, обмеление некоторых участков. Это может сказаться на эрозии почвы, на рыболовном промысле»,-рассказал Максим Токарев.
«От большинства диких туристических стоянок остаются вырубленные деревья с разбросанными отходами. Одна из основных проблем — нехватка очистных сооружений для переработки жидких отходов от частных домов, гостиниц и предприятий на всём побережье озера; систематические выбросы с водных судов. Стихийное браконьерство приводит к тому, что рыба меняет свое нерестовое место. Нарушается природный баланс», — сообщил эколог Токарев.Решать эти проблему нужно путём улучшения туристической инфраструктуры, внедрением единых правил для бизнеса и населения.
В первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал.
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Мария Фирсова