Эколог Жуков: Наибольшая опасность при наводнениях — всплеск инфекций

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«Прежде всего, это кишечные инфекции: ротавирус, дизентерия, кишечная палочка, гельминты, но и не исключены гепатит А, холера, брюшной тиф, сальмонеллез, бруцеллез. Поэтому в Сочи сейчас введён запрет на купание в море, так как туда смываются все отходы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Жуков.
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