Эколог Жуков опроверг негативное влияние радиоактивных вод Фукусимы на природу Дальнего Востока

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Исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков заявил, что решение властей Японии сбросить в море отработанную воду с АЭС «Фукусима-1» не скажется негативно на природе Дальнего Востока.
«Что касается Дальнего Востока, природные факторы полностью исключают возможность попадания на наши территории изотопов данной воды. Они не попадут не только в прибрежную акваторию, но даже и в нейтральные воды», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Жуков.По его словам, все океанические течения проходят в противоположную от российских территорий сторону, поэтому попадание данных радиоактивных факторов на территорию России невозможно.
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Мелисса Тимофеева