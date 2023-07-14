Экологи объяснили причины нашествия лис

Фото: istockphoto / Wojciech Sobiesiak
Министерство экологии Московской области передает о появлении лис в жилых массивах и деревнях.
В региональное министерство экологии поступили обращения о появлении лис вблизи населенных пунктов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства. Один из лидеров по числу таких обращений — городской округ Серпухов.
В Минэкологии заявили, что возросшая активность лис отмечается не только в Серпухове.
Минэкологии призывает жителей вовремя утилизировать отходы, содержать в порядке свои жилища, чтобы не создавать кормовую базу диким животным в черте города и населенных пунктов.
При обнаружении диких животных вблизи населенных пунктов необходимо звонить по единому номеру службы быстрого реагирования «112».
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с диким животным.
Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче.
Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.
В Минэкологии заявили, что возросшая активность лис отмечается не только в Серпухове.
«Получая такие обращения, мы, разумеется, принимаем доступные нам меры, работаем с муниципалитетами, с охотхозяйствами. Однако здесь есть проблемы как правового, так и экологического порядка. Нет нормативных актов, регулирующих численность диких животных в пределах поселений. Кроме того, Подмосковье стремительно урбанизируется, а это всегда сопровождается синантропным эффектом – так в экологии называется способность диких видов постоянно существовать в непосредственной близости от людей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Как сообщают жители, животные появляются даже днём, в населённых пунктах, в том числе в массивах многоквартирных домов, где их привлекают контейнеры с отходами.
Минэкологии призывает жителей вовремя утилизировать отходы, содержать в порядке свои жилища, чтобы не создавать кормовую базу диким животным в черте города и населенных пунктов.
При обнаружении диких животных вблизи населенных пунктов необходимо звонить по единому номеру службы быстрого реагирования «112».
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с диким животным.
Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче.
Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.
Алиса Сергиенко