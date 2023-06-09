Экономика в зоне евро вошла в рецессию

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В первом квартале годовой показатель ВВП стран, использующих евро, вырос на 1%, но в квартальном исчислении снизился на 0,1%. Это противоречит предыдущим оценкам, которые предсказывали рост на 1,3% и 0,1% соответственно.
Однако, если рассматривать страны Евросоюза в целом, ситуация выглядит немного иначе. Согласно финальным данным, совокупный ВВП стран ЕС в первом квартале показал рост на 1% год к году и на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале 2022 года годовой показатель ВВП ЕС увеличился на 1,7%, хотя квартальный снизился на 0,2%.
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