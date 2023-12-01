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Экономист Бельчук раскрыл основные причины кадровой нехватки в России

Экономист Бельчук: Кадров не хватает из-за роста спроса в хозяйстве и демографии
01 декабря 2023, 16:26
Фото: istockphoto.com/Vladimir Agapov

Фото: istockphoto.com/Vladimir Agapov

Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ Александр Бельчук заявил, что кадровой нехватки в экономике страны способствуют рост спроса в народной хозяйстве, а также демографическая ситуация.
«Сейчас появилась большая потребность в рабочей силе, в промышленности в особенности. Больше, чем было раньше, поскольку отмечается больший спрос в нашем народном хозяйстве. Также прирост самой рабочей силы не происходит, так как рождаемость низкая. Это, конечно, большая проблема, но мы тут не единственные. Например, в Западной Европе такая же картина», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Бельчук.

Кроме этих факторов, на ситуацию влияет и временная рабочая миграция.


Для того, чтобы решить эту проблему, специалист предложил повышалась эффективность и производительность труда.

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#кадры
#демография
#труд
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124,6 млн поездок совершили жители Подмосковья на автобусах Мострансавто
01 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Осенью пассажиры Мострансавто совершили в автобусах предприятия более 124,6 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За три месяца пассажиры Мострансавто совершили более 124,6 миллиона поездок, из который 60 миллионов были осуществлены по социальным картам.

По банковским картам гости и жители региона оплатили более 37,6 млн раз, а поездки по «Стрелке» и «Тройке» суммарно набрали около 27 млн операций.

​Кроме этого, самыми популярными маршрутами стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)», № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» и № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск».

Стоит отметить, что Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области, на которые выходят 6 000 автобусов ежедневно.

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#жители
#поездки
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Свыше тысячи писем написали юнармейцы бойцам СВО на форуме «Патриот – это Я»
01 декабря 2023, 16:11

Фото: пресс-служба фонда «Защитники отечества»

На форуме «Патриот – это Я» юнармейцы всей России написали более одной тысячи писем для военнослужащих спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Защитники отечества».
В рамках межрегионального гражданско-патриотического форума «Патриот – это Я» прошла акция «Письмо солдату».

«Наши бойцы очень ценят письма детей. На встречах в госпиталях защитники Отечества очень тепло отзывались об этой акции. Письма – частичка души наших детей. Бойцы хранят их в нагрудных карманах, рядом с сердцем», – поделилась руководитель филиала фонда «Защитники Отечеств» в Московской области Ольга Ермакова.

Стоит отметить, что письма, написанные ребятами, будут переданы бойцам в зону специальной военной операции в ближайшее время. В письмах студенты и школьники передали добрые слова и пожелания для защитников.

Кроме этого, акция, проведенная в рамках форума стала самой масштабной в стране.

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#письма
#операции
#подмосковье
#поддержка
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Григория Артамонова избрали главой городского округа Подольск
01 декабря 2023, 15:45

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Григорий Артамонов избран руководителем городского округа Подольск. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
«Сегодня в городском округе Подольск состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение. В соответствии с действующим законодательством глава округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», – говорится в телеграм-канале ведомства. 
Бывший глава Подольского округа Дмитрий Жариков скончался 10 октября. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета стал Артамонов. До этого он занимал должность главы Чеховского городского округа.

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#григорий артамонов
#подольск
#город
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье свыше 23 тысяч жителей воспользовались онлайн-записью к ветеринару
01 декабря 2023, 15:38

Фото: istockphoto / FamVeld

Более 23 000 человек в Подмосковье записали животных на прием к ветеринару онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Записать своего четвероногого друга к врачу жители Московской области могут с помощью портала Госуслуг.

«Сегодня в 53 клиниках государственной ветслужбы Подмосковья можно записать своего любимца на прием к ветеринарному врачу, не выходя из дома. Чтобы записать домашнее животное к специалисту необходимо только авторизоваться на РПГУ и выбрать врача. Информация о записи поступит на указанный номер телефона или e-mail в течение 5 минут», - отметил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.  

Стоит отметить, что чаще всего к специалистам приводят кошек, собак и хорьков. Кроме этого,врачи отметили, что самые распространенные процедуры это вакцинация, стерилизация или кастрация животного.

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#подмосковье
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Кинологи рассказали, как подружить кошку с собакой
01 декабря 2023, 15:30

Фото: IStock/chendongshan

Многие люди отказываются от идеи завести кошку и собаку одновременно, так как боятся, что животные не подружатся, однако при правильном знакомстве и подходе в воспитании питомцы смогут отлично ладить между собой. Как правильно это организовать, «Радио 1» рассказали в Российской кинологической федерации.
«Многие просто убеждены, что выражение «жить как кошка с собакой» – это реалии тех владельцев, которые живут под одной крышей с двумя животными сразу. Но на самом деле при правильном поведении хозяина кошка и собака легко уживаются под одной крышей и даже дружат. Нет никакой генетический вражды между этими животными, они могут отлично ладить и с удовольствием взаимодействовать», – отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
При знакомстве собаки с кошкой важно разграничить территорию, следить за конфликтными ситуациями и уделять внимание обоим питомцам. Чаще всего, если знакомство и период адаптации прошли удачно, дальнейшая совместная жизнь не будет приносить дискомфорта ни животным, ни членам семьи.

Главная цель хозяина – это не настаивать на крепкой дружбе собаки и кошки, а добиться хороших или нейтральных отношений между животными, отметили в организации. Важно не применять физическую силу по отношению к животным, так как это только ухудшит ситуацию.
«Кошка и собака не обязательно должны стать лучшими друзьями, поэтому не заставляйте их общаться друг с другом, если хотя бы одному из животных это не нравится», — добавили кинологи.
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#кошки
#собаки
#кинологи
#питомцы
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Синоптик Цыганков заявил о хорошей субботней погоде в Москве
01 декабря 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/nantonov

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал хорошую погоду в предстоящую субботу в столице.
«Облачно, слабый снег. Температура тоже не сильно низкая. В ночь на субботу -8…-5°С, а днём —7…-6°С. В воскресенье подойдёт очередной циклон. Днём будет сыпать снег с переходом на понедельник. Облачно, снег, местами метель и порывистый ветер 12—15 м/с. Температура днём —4…-1 °С», — добавил в беседе с RT Цыганков.

Однако, предупредил специалист, уже со вторника следующей недели в столице ожидается похолодание.

А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил о приходе со следующей недели в Москву сильных морозов.

«С 5 декабря сильное понижение температуры – -17…-12°С ночью, днём – -15…-10°С. Это на 8°С ниже нормы. Ветер северо-западный, но не сильный, местами слабый снег, облачно с прояснениями. И 6 декабря еще более сильное понижение – ночью -19…14°С, днем -15…-10°С. И дальше, 7-10 декабря, переменная облачность, будет солнышко, сильнейший мороз: ночью -20…-15°С, днём -16…-11°С. Аномалия от нормы 12°С», – поделился в беседе с АГН «Москва» Вильфанд.

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В подмосковных парках после сильного снегопада очистили 33,5 тыс кв м территории

Синоптик Шувалов: Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами
#москва
#снег
#погода
#зима
#прогноз погоды
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Москву и Подмосковье накроет очередной снегопад
Синоптик Шувалов: в столичный регион придёт очередной южный циклон
01 декабря 2023, 14:53

Фото: IStock/vkph

В Москву и Московскую область уже скоро придёт очередной южный циклон, который принесёт много снега. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Со второй половины воскресенье, в ночь на понедельник и в первую половину понедельника будет хороший снегопад, сложная обстановка на дорогах. Температура особо не поменяется в течение дня, но ветер может подняться местами от 13 до 15 метров в секунду», — сказал Шувалов.
После этого в столичный регион придут сильные морозы, отметил синоптик. Так, к середине следующей недели температура опустится до -16…-18 градусов, а затем ниже -20 градусов.

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#снегопад
#ветер
#морозы
#москва
#подмосковье
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ФАС: Альфа-банк в третий раз за месяц нарушает закон о рекламе
01 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto/RobsonPL

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в отношении кредитной организации.
В ФАС уточнили, что в ролике, рекламирующем кредитную карту, крупным шрифтом указывалась возможность годового беспроцентного использования банковского продукта, а также озвучивалось и крупным шрифтом сообщалось о возможности кэшбэка 100% за первую покупку. При этом важная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кэшбэка, а также минимальной сумме покупки для того, чтобы его получить, была указана мелким шрифтом и появлялась на короткое время, что делало ее трудной для восприятия.

Ролик кредитной организации будет надлежащим образом изучен и оценен на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства. В случае подтверждения вины банку грозит ответственность в соответствии с законом «О рекламе», в том числе штраф.

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#фас
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#нарушения
#информация
#банк
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В Подмосковье завершён почти 10-летний жилой проект застройщика-банкрота «СУ-155»
01 декабря 2023, 14:00

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

В Звенигороде ввели в эксплуатацию последние три жилых корпуса жилого комплекса «Восточный», заявил вице-премьер, председатель наблюдательного совета «Фонда развития территорий». Марат Хуснуллин. Этот ЖК ещё в 2014 году начинал возводить застройщик «СУ-155».
«Завершили историю ещё одного проекта-долгостроя в Московской области. Три дома в Звенигороде, которые начинало строить «СУ-155», введены в эксплуатацию. Квартиры получат 760 пострадавших дольщиков», – сказал Хуснуллин.
 ЖК «Восточный» передали в управление ФРТ в 2020 году после банкротства застройщика. К этому времени в жилом комплексе не были построены четыре корпуса. Из них по одному наблюдательный совет фонда решил выплатить дольщикам компенсации, а оставшиеся три достроить.

Договор на выполнение строительно-монтажных работ был заключён в августе 2022 года. Таким образом, для достройки домов совокупной площадью более 85 тыс кв м потребовалось немногим более года. 
 
Информацию о завершении строительства ЖК «Восточный» подтвердили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
 
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