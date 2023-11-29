Экономист Черниговский утверждает, что стоит выбирать российскую алкогольную продукцию

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Президент российской винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил в интервью «РИА Новости», что бутылка хорошего отечественного вина должна стоит от 350 до 400 рублей.
Чем обусловлена такая стоимость качественного алкоголя и почему лучше остановиться именно на продукции российских производителей, рассказал «Радио 1» кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
При этом, по словам Черниговской, в сегодняшних реалиях выбирая между бутылкой импортного и российского вина, определённо стоит остановиться на российском.
Черниговский напомнил, что российские производители, к примеру, не платят ввозные пошлины, которые за лето 2023 года выросли с 12,5 до 20 процентов. Разумеется, вопросы логистики производителям из РФ также обходятся в разы дешевле.
Он также добавил, что российская продукция проходит строгий контроль на всех этапах производства, в то время как процесс проверки импортной продукции ещё не доведён до совершенства.
Говоря о том, какой алкоголь лучше поставить на праздничный стол, Черниговский посоветовал обратиться к производителям Крыма и Краснодарского края. При этом, он строго подчеркнул, что отличные заводы по производству игристых и шампанских вин также расположены в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге.
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«Есть минимальная розничная цена, установленная правительством Российской Федерации. На сегодняшний день это 239 рублей за бутылку шампанского. Я искренне считаю, что данная ценовая составляющая как раз гарантирует качество шампанских и игристых вин», - отметил эксперт, отвечая на вопрос о том, сколько по его мнению должна стоить бутылка хорошего алкоголя.
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«Если брать одинаковые ценовые сегменты, то выбор надо делать на алкогольную продукцию российского производства. Себестоимость российской алкогольной продукции ниже, чем себестоимость аналогичной импортной алкогольной продукции, причём здесь речь идёт о всех её видах», - объяснил эксперт.
Черниговский напомнил, что российские производители, к примеру, не платят ввозные пошлины, которые за лето 2023 года выросли с 12,5 до 20 процентов. Разумеется, вопросы логистики производителям из РФ также обходятся в разы дешевле.
«Себестоимость ниже, соответственно, российские производители могут вкладывать дополнительные средства на сырьевую составляющую бизнеса. Соответственно, качественные и потребительские свойства продукции российских производителей алкогольной продукции значительно выше, чем аналогичная импортная алкогольная продукция», - подчеркнул экономист.
Он также добавил, что российская продукция проходит строгий контроль на всех этапах производства, в то время как процесс проверки импортной продукции ещё не доведён до совершенства.
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«Как проверить – очень просто. Всем рекомендую закачать эту программу «Антиконтрафакт алко». Её можно закачать на любой смартфон. Пользоваться ей чрезвычайно просто – вы сканируете QR-код на акцизной марке и в режиме онлайн получаете всю необходимую информацию о данной алкогольной продукции, если она легальная», - посоветовал эксперт.
Говоря о том, какой алкоголь лучше поставить на праздничный стол, Черниговский посоветовал обратиться к производителям Крыма и Краснодарского края. При этом, он строго подчеркнул, что отличные заводы по производству игристых и шампанских вин также расположены в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге.
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Евгения Парфентьева