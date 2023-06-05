Экономист Черниговский назвал причины появления на прилавках смертельного суррогатного алкоголя

Случаи массового отравления от «псевдоалкогольной» продукции в российских регионах происходят регулярно, что стало отчасти последствием жёсткого законодательства в сфере розничного оборота легальной алкогольной продукции. Об этом «Радио 1» рассказал гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.

«В России одно из самых жёстких законодательств в сфере розничного оборота легальной алкогольной продукции – с одной стороны. С другой стороны, у нас огромный объём нелегального спиртосожержащего рынка «псевдоалкогольной» продукции. По данным Росалкогольрегулирования, только в сегменте крепкого алкоголя (особенно сегмент водки) до 26% составляет нелегальный объём – 200 миллионов литров спиртосодержащей «дряни» реализуется ежегодно на территории РФ. В вопросе слабого алкоголя сегмент (нелегальной продукции — ред.) меньше, но он тоже существенен. Это говорит о том, что у нас недостаточно развита культура исполнения тех законов и ограничений», – объяснил эксперт.





Также он подчеркнул, что в 70 тысячах из приблизительно 160 тысяч населённых пунктах России вообще не существует лицензируемой розничной торговли алкогольной продукцией. В основном это касается сельской местности.

«Потому что всё, что связано с организацией легального розничного бизнеса, — это дело дорогое и далеко не все эти поселковые магазины могут себе позволить это как в финансовом плане, так и в техническом плане. Здесь не только нужно оплачивать годовую лицензию на право реализации легального алкоголя, что составляет больше 60 тысяч рублей в год, но и подключиться к ЕГАИС и другие особенности, которые формируют затратную часть магазина. Как раз в такой сельской местности чаще всего происходят массовые отравления псевдоалкогольной продукцией», – добавил Черниговский.

По его мнению, необходимо менять законодательство и снижать лицензионные сборы в отношении таких небольших поселковых магазинов. Кроме того, нужно разрешить выездную торговлю легальным алкоголем.

«Если опять брать (в расчёт – реж.) сельскую местность, то здесь в 30% населённых пунктов существует только выездная торговля, на которую распространяется запрет распространения алкогольной продукции», – отметил экономист.

Чтобы не столкнуться с «псевдоалкогольной» продукцией, эксперт посоветовал скачать мобильное приложение «Антиконтрафакт алко». В нём можно проверить легальность любых спиртных напитков, кроме пива и пивных напитков, при помощи сканирования QR-кода акцизной марки.

«В любом магазине должна быть соответствующая розничная лицензия на право реализации алкогольной продукции. По первому требованию вам должны её предоставить. По номеру этой лицензии можно посмотреть, действительно, ли она принадлежит конкретному магазину через сайт Росалкогольрегулирования. Если лицензия у торговой точки есть, то ни одной нелегальной бутылки через этот магазин пройти не может благодаря подключению к ЕГАИС», – заключил собеседник «Радио 1».