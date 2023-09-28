Экономист Финогенова рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября

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Экономист Юлия Финогенова рассказала, что с 1 октября в России некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Об этом пишет «Прайм».
Пенсии с октября традиционно увеличатся у тех, кто в сентябре достиг возраста 80 лет. Изменения также коснутся пенсионеров, получающих страховые пенсии после присвоения первой группы инвалидности.
Бывшим военнослужащим пенсии проиндексируют на 10,5%. Индексация также коснётся экс-сотрудников других российских силовых ведомств — ФСБ, ФСО, СК РФ, СВР, Росгвардии, СК, МЧС, МВД, пожарных, сотрудников органов контроля за оборотом наркотиков и таможни.
Финогенова довила, что нововведения затронут и тех пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы.
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«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — цитирует агентство слова собеседницы.
Финогенова довила, что нововведения затронут и тех пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы.
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