Экономист Гришин заявил о рисках распада ОМС

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Профессор, Заслуженный экономист РФ Владимир Гришин заявил, что риски для распада ОМС всё же существуют из-за несбалансированности системы.
«Система ОМС никогда не была сбалансированной. Цифры, которые мы все слышим, являются совершенно случайными. Размер взносов 3,6% от Фонда оплаты был дан на старт системы. Платежи на неработающих граждан меньше от потребностей в четыре раза. Несмотря на увеличение бюджета Фонда его размер должен быть больше. Мы, конечно, можем ожидать серебряного шторма» и какого угодно, но причины совсем не в диспансеризации и профилактике, а в том, что система ОМС не бы сбалансированной изначально», — приводит Общественная Служба Новостей слова Гришина.
При этом, он отметил, программа ОМС регулярно обновляется и в неё включаются новые виды медицинских услуг, которые не подкреплены финансированием, льготы по уплате взносов работодателем и т. д.
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Мелисса Тимофеева