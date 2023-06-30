Экономист Хрусталева: Родители первоклассников и пенсионеры получат выплаты в 2023 году

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Ежемесячные пособия от государства также смогут получать некоторые медицинские работники
Экономист Анастасия Хрусталева напомнила гражданам РФ о малоизвестных льготах. Среди них дополнительные выплаты родителям первоклассников и пенсионерам от работодателей. Об этом пишет URA.RU.
Специалист рассказала, что значительная часть компаний в России принимает участие в программах соцподдержки сотрудников. Необходимую информацию касательно предусмотренных выплат можно найти в локальных актах предприятий.
Хрусталева также указала россиянам на ряд редких выплат от государства. Например, доктора районных больниц, медработники первичного звена и работники скорой помощи могут ежемесячно получать выплаты до 18500 рублей.
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Специалист рассказала, что значительная часть компаний в России принимает участие в программах соцподдержки сотрудников. Необходимую информацию касательно предусмотренных выплат можно найти в локальных актах предприятий.
«На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании», — цитирует издание слова собеседницы.
Хрусталева также указала россиянам на ряд редких выплат от государства. Например, доктора районных больниц, медработники первичного звена и работники скорой помощи могут ежемесячно получать выплаты до 18500 рублей.
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Диана Аванесян