Экономист Иванова-Швец: С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov
Также с 1 августа изменят выплату тем пенсионерам, которые недавно уволились с работы. Им пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Существенно увеличат пенсию гражданам, которым исполнилось 80 лет. Перерасчет пенсии производится автоматически, никаких заявлений в Социальный фонд для этого оформлять не нужно.
Читайте также:
Мособлдума увеличила ежемесячную компенсацию для пенсионеров до 18 тыс. рублей
Жителям Подмосковья объяснили, кого в августе коснётся доплата к пенсии
Россиян лишат пенсии из-за переезда в другую страну