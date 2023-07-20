Экономист Иванова-Швец: С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Школьники из Подмосковья заняли третье место на Российской роботехнической олимпиаде в основной старшей категории. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.

Юные инженеры представили на конкурс робот-автомобиль «Чудобиль» на плате Arduino. Управлять им можно с помощью смартфона. Проект создан при поддержке центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» расположенного в Одинцовском городском округе.



Ребята собрали робот-автомобиль из фанерных деталей и «научили» передвигаться, изучив плату Arduino и принципы равновесия шагающих механизмов, а также создав и испытав электрические схемы для робота.

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