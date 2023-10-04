Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Фото: Фотобанк Московской области
Экономист Наталья Казанцева рассказала, что в России с октября вступили в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ. Об этом пишет «Прайм».
«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», — цитирует агентство слова Казанцевой.
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