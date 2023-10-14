Экономист Казанцева рассказала, в каких случаях за ЖКУ можно платить меньше

Экономист Наталья Казанцева заявила, что платить за услуги ЖКХ меньше можно, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней была ниже восьми градусов, при этом коммунальные службы не включили отопление или включили слишком слабо. Об этом пишет «Прайм».