Экономист Казанцева рассказала, в каких случаях за ЖКУ можно платить меньше

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Экономист Наталья Казанцева заявила, что платить за услуги ЖКХ меньше можно, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней была ниже восьми градусов, при этом коммунальные службы не включили отопление или включили слишком слабо. Об этом пишет «Прайм».
Специалист добавила, что для осуществления перерасчёта платы за услуги ЖКХ о подобной проблеме необходимо сообщить в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если договор заключён с ней напрямую.
Казанцева также посоветовала установить счетчик, так как оплата за отопление в этом случае будет зависеть от наличия приборов учета.
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Казанцева также посоветовала установить счетчик, так как оплата за отопление в этом случае будет зависеть от наличия приборов учета.
«Лучший вариант — это установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учета тепла, но не во всех домах это возможно технически», — цитирует агентство слова собеседницы.
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Диана Аванесян