Экономист Клепач предлагает по-новому оценивать средний класс и бедность в России

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Предлагается использовать многокритериальные подходы к определению границ бедности и среднего класса, которые учитывают социальные, экономические и поведенческие факторы.
Результат опроса показал, что в среднем за период с 2019 по 2021 год можно выделить несколько групп российского общества. Так, 17,7% домохозяйств отвечают всем 3 признакам бедности. Около 45,7% имеют 2 признака из 3. У 32,6% домохозяйств есть только один признак бедности, то есть они приближаются к среднему классу.
И только 4,1% домохозяйств можно отнести к устойчивому среднему классу.
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