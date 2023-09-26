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Экономист Лобода назвал справедливой пенсию в размере 50 тыс рублей

26 сентября 2023, 16:27
Фото: istockphoto.com/Bojan89

Фото: istockphoto.com/Bojan89

Экономист Андрей Лобода высказал мнение о том, что справедливой пенсией в России могла бы быть та, сумма которой составляет 50 тыс. рублей.
«Этих денег хватило бы, чтобы пенсионеры смогли позволить себе не только оплату ЖКУ, лекарств и минимальной продуктовой корзины», — заявил в беседе с «Газета.ру» Лобода.

Он добавил, что сейчас пенсионерам довольно сложно прожить на одну пенсию.


Ранее в Мосстате сообщили, что среднемесячная зарплата в Московской области с января по июль составила 78 тыс. рублей. Отмечалось, что самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также научной и технической областей. Среди же округов Подмосковья наиболее высокие зарплаты были зафиксированы в Подольске, Лобне и Черноголовке.

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Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей ​Подмосковья
26 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

К 2027 году качество водоснабжения улучшится для 106 тысяч жителей Воскресенска.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьёв отметил, что в администрацию губернатора поступило много жалоб от жителей этого микрорайона, поэтому он приехал, чтобы помочь в решении всех вопросов. 
«Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

В микрорайоне Лопатинский специалисты проведут замену водопроводных сетей, протяжённостью свыше 4 км. На сегодняшний день готовность этой работы составляет более 70%. Уже в текущем году 15 тысяч жителей Воскресенска будут бесперебойно получать чистую воду. 

Аварийные работы в микрорайоне Лопатинский ведутся ГУП МО «КС МО» с августа текущего года. Количество жалоб ежемесячно снижается на 20%.
«Понятно, что все трубы, которые пролежали в земле 50 лет устарели, вода в домах часто ржавая. Очень частые прорывы были зимой, перебои и с горячей, и с холодной водой. Вопрос начал решаться летом и достаточно оперативно. Прокладывают новые трубы», —  сказала местная жительница Лариса Филиппова.
Кроме того, в микрорайоне запланировано строительство станции обезжелезивания мощностью 240 м³/час. 


Специалисты также проводят ремонт, капитальный ремонт и замену труб и насосов в других районах Восресенска. 

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#строительство
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#трубы
#капитальный ремонт
#специалисты
#станции
#андрей воробьёв
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Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон в Воскресенске
26 сентября 2023, 16:41

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский.
Андрей Воробьёв отметил, что в администрацию губернатора поступило много жалоб от жителей этого микрорайона, поэтому он приехал, чтобы помочь в решении всех вопросов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы находимся в сложном микрорайоне. Здесь долгое время в устаревшем жилом фонде были проблемы с получение тепла и качественной воды. Это очень важная тема. Я здесь для того, чтобы проблема была решена, пообещать тепло, воду и извиниться за неудобства», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

В микрорайоне Лопатинский запланировано много работ, которые улучшат качество жизни жителей округа. 
«Есть ещё одна кричащая проблема — это состояние самих домов. Мы должны микрорайону помогать, ему уже много лет, сетям — ещё больше. Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — добавил глава региона. 
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#безопасность
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#андрей воробьёв
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Депутат Журова: Надо получить комментарии от Исинбаевой о её высказываниях
26 сентября 2023, 16:39

Фото: kremlin.ru

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжке с шестом Елену Исинбаеву самостоятельно прокомментировать свои высказывания о наградах, званиях и возвращении в МОК.
«Я всё-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы много манипуляций, хочется услышать её разъяснения. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у неё спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов». А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от неё», — прокомаментировала в беседе с «Газета.ру» Журова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе Российская заявила, что спортсменка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться за свой отъезд из России.

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#сми
#Елена Исинбаева
#спорт
#общество
#мнение
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В Совете по правам человека призвали не отказываться от всего западного
Фадеев: отвергать западное не нужно, но важен упор на самостоятельное развитие
26 сентября 2023, 16:07

Фото: iStock/macky_ch

Важно идти своим путём развития, но полностью отказываться от западных предложений не стоит. Об этом заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
В ходе выступления на тему «Независимый путь развития как фактор гордости и сопричастности россиян», Фадеев отметил, что Россия должна развиваться самостоятельно, идти своим путём, поскольку именно он будет эффективным и полезным для россиян. Но, при этом, не стоит полностью отрицать предложения, поступающие с Запада. 

Кроме того председатель СПЧ отметил, что идеология «туземного либерализма» нереальна и неправильна. Она подразумевает полную зависимость от Запада и следование его курсу с учётом мировоззрения и ценностей. Однако, по словам Фадеева, все не могут быть какими, как Запад. Это невозможно из-за сложности и многообразности мира.

Также Фадеев отметил, что в настоящее время можно часто слышать слово «суверенитет», в том числе и в речи Путина. Однако, по мнению председателя СПЧ, люди порой неправильно трактуют данное понятие. 

«Это просто свобода от внешнего угнетения и внешнего влияния. Некоторые думают, что это подавление свободы. Нет. Свобода от внешнего угнетения - непременное, первое условие самостоятельного развития», – объяснил Валерий Фадеев.

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#спч
#запад
#развитие
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В Кашире участников проекта «Активное долголетие» научили рисовать узоры на воде
26 сентября 2023, 16:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Подмосковный проект «Активное долголетие» очень востребован среди жителей региона старшего возраста.
Участники проекта «Активное долголетие» освоили новую технику рисования, приняв участие в мастер-классе по эбру, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Эбру – восточная техника рисования красками на воде, не требующий особых навыков. Для создания работ используют краски на натуральной основе. Изображение, созданное на воде, можно переносить на бумагу, ткань, дерево, стекло, керамику, пластмассу и другие материалы.

Главным в рисовании по технике эбру является сам процесс, а не результат. Занятия дают всплеск положительных эмоций и развивают воображение.


Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

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#активное долголетие
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#новости
#кашира
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На форум «Курсом лидера» в Щёлкове зарегистрировались более 1 тыс человек
26 сентября 2023, 15:53

Фото: МГЕР МО

Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» проведёт сегодня образовательный форум «Курсом Лидера». На него зарегистрировались более 1 тыс человек, сообщили организаторы.
Среди участников форума – молодёжь от 16 до 35 лет, в том числе студенты и представители общественных организаций. Форум состоится на территории Усадьбы Гребнево в городском округе Щёлково.
«Для участников подготовили насыщенную образовательную программу из трёх секций – медиа, проекты и волонтёрство. Они изучат тренды соцсетей, узнают, как продвинуть собственные идеи и инициативы, что представляет собой волонтёрское движение в Московской области», – рассказала руководитель областного отделения МГЕР Диана Алумянц.
Участники форума смогут также поучаствовать в экологических мастер-классах по выплавке значков, раскрашиванию одежды и шопперов, поддержать донорскую акцию, сдать корма для животных из приютов, посоревноваться в кёрлинге, самбо, настольном хоккее и шахматы. 
 
Регистрация участников начнётся в 13 часов. Форум откроется в 16, затем стартует работа обучающих секций. 
 
С 18 часов начнётся выступление музыкантов. Участниками концерта станут Burito, Влад Кудинов, Андрей Ковалёв и кавер-группа «Светские львы».  

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#усадьба гребнево
#подмосковье
#московская область
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В Кашире продолжается благоустройство общественных территорий
26 сентября 2023, 15:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» ежедневно проводят окос в местах общего пользования, детских и спортивных площадок, а также скверов и зон отдыха городского округа Кашира.
Специалисты будут проводить окос территорий до самой поздней осени, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

За прошлую неделю специалисты МБУ «Благоустройство» провели окос более 210 тысяч квадратных метров территорий и привели в порядок более 100 тысяч квадратных метров газонов.

В этой работы задействованы 75 рабочих зелёного хозяйства.

Работы по смёту, сбору и вывозу мусора с территорий детских и спортивных площадок и территорий общего пользования специалисты проводят ежедневно. 

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#благоустройство
#кашира
#жители
#специалисты
#акции
#служба
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Владимир Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея
26 сентября 2023, 15:29

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым поддержал предложении о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Информацию передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил ректор РАНХиГС . 
Комиссаров заявил, что предполагается, что лицей будет именно учебным заведением. Целью возрождения стала подготовка молодежи с юного возраста к госслужбе, воспитании в духе патриотизма и получении качественного образования.

Кроме того, Комиссаров заявил, что для создания лицея необходима поддержка главы государства и будущее учебное заведение должно находится в статусе президентского. Также  ректор от имени студентов и педагогов пригласил главу РФ приехать в РАНХиГС.

«Хорошо. Давайте», — ответил Путин.

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#путин
#рф
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Стало известно, что послужило причиной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле
Mash: причина посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле – ошибка пилотов
26 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/AlekseiAntropov

Самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за невнимательности пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Самолёт, совершавший полёт из Сочи в Омск 12 сентября, приземлился на поле. Причиной экстренной посадки стало то, что оба пилота не заметили показателей датчиков, поэтому летели с выпущенными шасси. Из-за этого у самолёта быстро закончилось топливо.

При заходе на посадку в аэропорту Омска, пилоты обнаружили, что у самолёта отказала так называемая «зелёная» гидросистема, и приняли решение идти на второй круг. Затем они поняли, что нужно лететь в аэропорт Новосибирска, где есть ремонтная база. Однако добраться они не успели из-за быстрого уменьшения количества топлива. Лайнер приземлился в поле.

Уточняется, что на борту самолёта находился 161 человек, из которых 23 – дети. 

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