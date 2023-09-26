Экономист Лобода назвал справедливой пенсию в размере 50 тыс рублей

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Экономист Андрей Лобода высказал мнение о том, что справедливой пенсией в России могла бы быть та, сумма которой составляет 50 тыс. рублей.
«Этих денег хватило бы, чтобы пенсионеры смогли позволить себе не только оплату ЖКУ, лекарств и минимальной продуктовой корзины», — заявил в беседе с «Газета.ру» Лобода.
Он добавил, что сейчас пенсионерам довольно сложно прожить на одну пенсию.
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