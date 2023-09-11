Экономист Остапкович: Идея о предновогодних выходных для многодетных требует доработки

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«Конечно, это предложение справедливое, правда, могут обидеться пенсионеры, инвалиды и другие категории. <…> Ввести оплачиваемые выходные — значит уменьшить производительность труда на предприятии. Люди работать не будут, а получать заработную плату будут, значит, автоматически падает производительность труда тех предприятий, где работают многодетные отцы или матери», — пояснил в беседе с RT Остапкович.
Он также добавил, что по бизнесу такие меры могут нанести удар, поэтому подобное предложение нужно проработать более тщательно.
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