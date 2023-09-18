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Экономист Остапкович оценил идею снижения пенсионного возраста для работающих с инвалидами

RT: экономист Остапкович не поддержал предложение депутата ГД Власова
18 сентября 2023, 12:50
Фото: iStock/LightFieldStudios

Фото: iStock/LightFieldStudios

Идея по сокращению возраста выхода на пенсию для работников, чья профессиональная деятельность связана с уходом за инвалидами – позитивная, однако не стоит её реализовывать. С таким заявлением в беседе с RT выступил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил допустить ранний выход на пенсию для россиян, работа которых заключается в уходе за людьми-инвалидами. То есть это сиделки, работники хосписов, детских домов и иные работники.

Остапкович объяснил своё несогласие с предложением депутата тем, что в России достаточно много работников иных сфер, связанных с социальной деятельностью, которые также могут потребовать снижения пенсионного возраста.


Экономист предложил не сокращать возраст выхода на пенсию, а поощрять таких работников финансово и социально, то есть, путём различных выплат и льгот.

В заключение беседы с RT Остапкович отметил, что данное предложение должны рассмотреть профсоюзы и сами люди, чья деятельность связана с уходом за инвалидами.

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Украинцы угрожают смертью сбежавшему из России Гребенщикову*
Певец Гребенщиков* заявил, что отказался от выступлений на Украине из-за угроз
18 сентября 2023, 13:07

Фото: istock/Pro2sound

Рок-исполнитель Борис Гребенщиков* отказывается выступать на Украине из-за высказываний жителей страны. Об этом он сообщил изданию Financial Times.
По словам артиста, украинцы пишут ему оскорбительные письма и угрожают ему. 

«Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — рассказал Гребенщиков*.

Музыкант также назвал положение страны, в которой он родился и вырос - трагическим и заверил, что возвращаться в Россию или Украину не намерен, так как опасается за свою жизнь. Гребенщиков* добавил, что для жизни и творчества ему больше подходит Англия, где он продолжает работать. Артист отметил, что хотел бы помочь и русским и украинцам, но не знает как. 

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.


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#артист
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Маркетолог Мосеев: вторичный рынок авто установит рекорд в 2023 году
Маркетолог Мосеев спрогнозировал продажу 6 млн поддержанных машин в 2023 году
18 сентября 2023, 12:52

Фото: IStock/mesteban75

Автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. С 1 августа рекомендованные розничные цены (РРЦ) изменились у 127 комплектаций машин.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев уверен, что в будущем рост цен может продолжиться. На это может повлиять падение рубля и ужесточение правил по ввозу машин по параллельному импорту. Однако россияне продолжают покупать автомобили, несмотря на стоимость, подчеркнул он в беседе с «Радио 1».  
«Сравнивать с прошлым годом тяжело, потому что у нас был провал: ушли европейские, японские, корейские бренды, а китайцы ещё не наладили поставки. Но в прошлом году мы продали больше 600 тысяч машин, в этом году мы скорее всего перевалим планку в миллион, некоторые сомневаются, но мне кажется, что шансы высокие. Также у нас огромный рост на вторичном рынке – в этом году продадим больше шести миллионов машин. Это вообще аномальная цифра. Мне кажется, мы даже установим рекорд за всё время существования вторичного рынка», — сказал Мосеев.
Эксперт объяснил высокие показатели продаж доступностью автомобилей в этом году. Несмотря на уход европейских брендов, новые машины уже постепенно замещают их.

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ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета
18 сентября 2023, 12:47

Фото: istockphoto/krisanapong detraphiphat

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила «большую четверку» операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн, Теле2) о необходимости отменить взимание платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Компании должны сделать это в течение месяца.
В последнее время в антимонопольную службу поступало большое количество жалоб абонентов на то, что оплачивая раздачу интернета со смартфона на другие гаджеты, они практически были вынуждены дважды  платить за одну и ту же услугу. После проведения соответствующих проверок, ведомство усмотрело в действиях сотовых операторов признаки нарушений антимонопольного законодательства.

ФАС направило в МТС, Билайн, МегаФон и Теле2 предупреждение о прекращении подобных действий. В течение месяца операторы связи должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств и не ограничивать абонентам доступ к этой услуге.

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Ветераны Дубны в третий раз провели выставку даров природы
18 сентября 2023, 12:27

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Совет ветеранов Дубны в третий раз провёл выставку «Дары природы». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья, представили не только богатый урожай, но и варенья, соленья, маринады и настойки.
«Такие встречи – возможность поделиться друг с другом советами по выращиванию фруктов, ягод, овощей, семейными рецептами. Жюри выставки пришлось нелегко: выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось делом непростым. Победители получили в награду полезные в хозяйстве вещи: лейки, корзинки, крышки для консервирования и семена», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.   
По его словам, каждый год число участников выставки растёт. В следующем сезоне организаторы планируют пригласить на выставку членов СНТ – не только как зрителей, но и как конкурсантов.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила Воробьёва со вступлением в должность губернатора
18 сентября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила Андрея Воробьёва со вступлением в должность губернатора Подмосковья.

«Итоги голосования говорят сами за себя, жители Подмосковья доверяют нашему губернатору и его команде и видят существенные изменения к лучшему. Поздравляю Андрея Юрьевича со вступлением в должность и желаю дальнейших успехов на высоком государственном посту и достижения поставленных целей», — сказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская. 

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей — 83,68%.

На пост губернатора претендовали 4 кандидата — Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.

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Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.

Андрей Воробьёв рассказал, какое напутствие ему дал известный доктор Леонид Рошаль.
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Названы виновные в смерти актёра Гришечкина
Директор актёра Гришечкина обвиняет в его гибели врачей
18 сентября 2023, 12:07

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Директор умершего актёра Вячеслава Гришечкина Максим Миллер считает виновными в его гибели врачей. По его мнению, артист не получал от медиков должного ухода и помощи.
Как рассказал Максим, шесть лет назад у Вячеслава умерла жена, что стало для него сильным ударом и сказалось на его здоровье. Он начал выпивать, перенес инфаркт и потом долго болел. Однако актёр был крепким мужчиной, сумел справиться со стрессом и в последнее время не испытывал серьезных проблем со здоровьем, передает телеграм-канал Baza. Миллер  узнал, что с Гришечкиным не все в порядке, от консьержки в его доме. Женщина рассказала, что Вячеслав не выходил гулять с собакой, что на него не похоже.

Поднявшись в квартиру, Максим застал артиста в плохом состоянии — тот лежал на полу. Однако затем Гришечкин смог подняться и самостоятельно отправиться в больницу. Сначала его поместили в частную клинику, но там ему стало хуже и на скорой помощи актера госпитализировали в городскую больницу.

Максим Миллер считает, что Гришечкин не получал в медицинском учреждении должного ухода. По его словам, всего за несколько дней у актера появились пролежни на спине, что не всегда бывает даже у людей, пролежавших не один год. Миллер уверен, что Вячеславом в больнице толком не занимались, а потому врачи должны понести за это ответственность.

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#актёр
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Россиянам рассказали, как избавиться от лени
18 сентября 2023, 12:04

Фото: iStock/erspstock

Лень часто мешает довести дело до конца и добиться желаемого результата. «Дни.ру» назвали главные причины этого состояния и раскрыли методы борьбы с ним.
Первом причиной возникновения лени можно считать отсутствие мотивации, а если быть точнее, понимания, что нужно делать. Люди зачастую бросают идею, даже не приступив к её реализации, поскольку не знают, с чего начать.

Также не позволяет довести запланированное до конца страх перед неудачей. Человек боится негативной оценки окружающих, что становится серьёзной преградой для первого шага.

Признаками лени являются переутомление и отсутствие дисциплины. В первом случае у человека не хватает энергии для выполнении какого-то дела, а во втором – чёткого плана действий. Также помешать может и недостаток времени. 

Чтобы справиться с ленью необходимо в первую очередь определить цель своей деятельности и подготовить план, который позволит её достичь. Последний пункт плана должен быть помечен определённой датой, в которую необходимо завершить выполнение дела.

Затем необходимо найти мотивацию – это могут быть истории людей, занимающихся похожим делом, или просто какое-то занятие, способное вдохновить и настроить на работу.

Следующим шагом становится устранение всех отвлекающих факторов, таких как гаджеты, предметы вокруг, которые могут спутывать мысли и т.д.

Важно делать перерывы, чтобы не переутомиться, а также в целом следить за своим здоровьем, чтобы всегда находится в приподнятом настроении и сохранять энергию. 

В заключении «Дни.ру» подчеркнули, что избавление от лени – это процесс, требующий много времени и усилий. Однако решить эту проблему можно при выполнении всех выше упомянутых правил. 

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#правила
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Картаполов высказался о штрафах за игнорирование электронной повестки в военкомат
Картаполов: Штрафа за игнорирование электронной повестки в военкомат не будет
18 сентября 2023, 11:52

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

В этом году во время осеннего призыва не будет штрафа за игнорирование электронной повестки в военкомат. Но только при том условии, что призывник также не получил и бумажную повестку.
Об этом рассказал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий также уточнил, что закон о штрафах за неявку в военкомат по электронной повестке вступит в силу с 1 января 2024 года, тогда и начнут действовать новые правила, передает телеграм-канал SHOT. В предстоящую призывную компанию основным способом опопвещения призывников остается традиционный — через бумажные повестки.

Осенний призыв в 2023 году  будет проходить с 1 октября по 31 декабря. Призываться на военную службу будут россияне в возрасте от 18 до 27 лет.

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В Подмосковье пройдёт традиционный конкурс «Дети против коррупции»
18 сентября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В Главном управлении региональной безопасности Московской области становится традицией проведение конкурса «Дети против коррупции», приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.

В 2023 году конкурс «Дети против коррупции» будет проходить в период с 25 октября по 25 ноября, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в Московской области — техникумы, колледжи, училища.

Лучшие конкурсные работы будут размещены в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и рекламных щитах на территории всего Подмосковья, а также в качестве наружного брендирования пассажирского транспорта.

Победителей и призёров конкурса ждут дипломы и ценные призы.

Ознакомиться подробнее с условиями участия в конкурсе, с номинациями и подать заявку на участие можно на сайте. Вся информация будет размещена на сайте 16 октября.

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