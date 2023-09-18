Экономист Остапкович оценил идею снижения пенсионного возраста для работающих с инвалидами

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Остапкович объяснил своё несогласие с предложением депутата тем, что в России достаточно много работников иных сфер, связанных с социальной деятельностью, которые также могут потребовать снижения пенсионного возраста.
В заключение беседы с RT Остапкович отметил, что данное предложение должны рассмотреть профсоюзы и сами люди, чья деятельность связана с уходом за инвалидами.
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