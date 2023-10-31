Экономист раскрыла, какие пособия вырастут с 2024 года

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В России с 2024 года планируется увеличение пособий на рождение и воспитание детей. Об этом сообщила доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает агентство «Прайм».
Также ожидается индексация материнского капитала в России: на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. По словам Ивановой-Швец, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году. Повышение детских выплат связано также с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ), который будет индексирован на 18,5 процента с начала 2024 года, достигнув 19,242 рублей.
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