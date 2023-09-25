Экономист рассказала о праве ряда россиян на максимальную пенсию

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Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты России при РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью для Ura.ru поделилась информацией о категориях работников в России, которые имеют право на максимальную пенсию.
Кроме того, Иванова-Швец указала на то, что участники программ корпоративных пенсионных накоплений могут претендовать на повышенные выплаты. Хотя условия различаются в зависимости от компании, общим принципом является то, что чем дольше сотрудник работает в компании, тем выше будет размер его пенсии. Эти выплаты могут достигать от 50 до 100 тысяч рублей.
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