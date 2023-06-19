Экономист Зубец заявил о плачевных последствиях перехода на летнее время

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Экономист Зубец раскритиковал законопроект о возврате переходов на летнее время
В Госдуму планируют внести законопроект о возврате переходов на летнее время. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Однако правительство РФ пока идею не поддержало, а экономисты уверены, что практической пользы от этого законопроекта не будет.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что переход на летнее время никак не поможет экономике, а лишь приведет к психологическим проблемам общества. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Напомним, подобный законопроект Матвеев уже предлагал в апреле. Но тогда кабмин не поддержал инициативу из-за отсутствия информации об объемах и источниках финансирования проекта.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что переход на летнее время никак не поможет экономике, а лишь приведет к психологическим проблемам общества. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Это перевод расписания поездов, самолетов, графиков работы организаций и т.д. Это психологический удар, травма по людям, которые должны менять биологические часы. Это приводит к росту расстройств, недовольству населения. Отказ от перевода часов было правильным решением, потому что его экономическая ценность не доказана, как и его ценность с точки зрения адаптации человека под погоду, под солнечную активность», — сказал Алексей Зубец.Также существует мнение, что перевод часов на летнее время поможет сэкономить электроэнергию. Однако, по совам экономиста, эта гипотеза не доказана.
Напомним, подобный законопроект Матвеев уже предлагал в апреле. Но тогда кабмин не поддержал инициативу из-за отсутствия информации об объемах и источниках финансирования проекта.
Екатерина Шмакова