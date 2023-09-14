Экономист Зубец: для нормальной жизни россиянам достаточно 150 тысяч рублей

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Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц — на 2,5% больше, чем полгода назад. Запросы москвичей за тот же период выросли с 260 тысяч до 265 тысяч рублей, сообщается в исследовании SuperJob.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил в беседе с «Радио 1», что такие суммы формируются исходя из ситуации на рынке труда и инфляции в стране. Однако названные в исследовании суммы несколько выше, чем реально требуется гражданам.
Алексей Зубец подчеркнул, что под нормальной жизнью имеется ввиду удовлетворение потребностей человека – это покупка еды и одежды, обслуживание автомобиля, отпуск и покупка недвижимости.
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«Счастье – это семья, здоровье, хорошая работа, уважение близких и социальная репутация. Зарплатный вопрос там тоже есть, но в основном это не денежное понятие. А если мы говорим о том, сколько денег человеку нужно для нормальной жизни, то сегодня те зарплаты, на которые люди претендуют в России — это порядка 150-170 тысяч рублей в столичных регионах, и около 110 тысяч рублей в регионах», — сказал экономист.
«Если мы говорим о семье из трёх человек, где два человека зарабатывают по 100 тысяч рублей, это по 70 тысяч в месяц на каждого, включая ребёнка. Это деньги, которых человеку достаточно для нормальной жизни, которые позволяют удовлетворить свои потребности», — сказал Зубец.Экономист заключил, что опрос SuperJob также направлен в основном на тех людей, которые не удовлетворены своей жизнью или работой.
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Екатерина Шмакова