Экономист Зубец: для нормальной жизни россиянам достаточно 150 тысяч рублей

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что в случае запуска информканалов в WhatsApp возможна его блокировка на территории России.

«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, характер этих каналов определённо будет антироссийским, так как WA находится в собственности у экстремистской компании Meta*.Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин также заявил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории РФ из-за появления каналов, которые позволят массово распространять информацию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская