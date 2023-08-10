Экономист Зубец: многодетных перестанут брать на работу после перехода на четырёхдневку

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«Их просто перестанут брать на работу. Чтобы эта инициатива сработала, государство должно за этих многодетных матерей доплачивать. Работодатель, принимая на работу многодетную мать, должен получать от государства налоговые льготы, например, не платить подоходный налог или социальные страховые взносы в уменьшенном размере. То есть ему должны доплачивать неотработанное время», — сказал Алексей Зубец.
«Работодатели будут охотиться за многодетными, чтобы взять их на работу и получить за них дополнительные деньги», — заключил собеседник.Читайте также:
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