ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота

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Глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
По словам главы комиссии, если требования властей Нигера не будут выполнены в течение недели, то последуют военные действия для восстановления порядка.
Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки заявило о том, что закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы. По словам главы комиссии, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.
Напомним, тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.
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Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки заявило о том, что закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы. По словам главы комиссии, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.
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Екатерина Коршунова