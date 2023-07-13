Экозащитник Расулмухамедов предложил «устраивать на работу» бездомных собак

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«Чтобы собаки вернулись в тот сектор, в котором они были: охраняли объекты, охраняли тишину, благополучие граждан и т. д. Тогда большую часть особенно крупных, агрессивных собак мы сможем обеспечить, как говорится, работой, создать для них благополучие: они будут приносить пользу, а им обеспечат питание и место для жизни», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Расулмухамедов.
Он напомнил, что ранее сторожевыми собаками на предприятиях пользовались повсеместно, однако постепенно от этого отказались.
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