Экозащитник Расулмухамедов предложил «устраивать на работу» бездомных собак

За прошедшие сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали 700 дефектов покрытия, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



На муниципальной сети отремонтировали почти 320 ям, региональной сети устранили почти 380 дефектов.



Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Пушкинский округ, Подольск и в Королёв и другие.



В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.



Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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