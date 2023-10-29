Экс-депутат Рады Фарион призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины

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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык. Об этом Фарион сообщила в интервью программе «Говорит большой Львов».
«Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли», — пояснила украинский экс-депутат.
Бывший депутат Верховной рады Фарион известна своими высказываниями националистического характера. Она не единожды призывала применять насилие против украинцев, которые говорят на русском языке.
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