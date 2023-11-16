Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

Адвокат Александр Молохов сообщил, что следствие по делу бывшего главу Миниобороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму окончено. В ближайшее время Игорь Гиркина (настоящее имя) передадут в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает РИА Новости.