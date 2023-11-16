Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

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Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета по сообщению министра образования Украины Оксен Лисовой, пишут украинские СМИ.
15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.
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