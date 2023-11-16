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Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

Министр образования Лисовой: Ирина Фарион уволена из Львовского политеха
16 ноября 2023, 01:58
Фото: istock / Liukov

Фото: istock / Liukov

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета по сообщению министра образования Украины Оксен Лисовой, пишут украинские СМИ.

Студенты университета потребовали увольнения Фарион, утверждая, что ее присутствие ведет к дискредитации украинской системы образования. Ранее учебное заведение отмечало, что не видит оснований для увольнения Фарион.

15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.

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Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова
Адвокат Молохов сообщил о завершении следствия по делу Игоря Стрелкова
15 ноября 2023, 22:00

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Адвокат Александр Молохов сообщил, что следствие по делу бывшего главу Миниобороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму окончено. В ближайшее время Игорь Гиркина (настоящее имя) передадут в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 21 июля 2023 года Мещанский суд города Москва отправил Гиркина под арест по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее Игорь Гиркин был российским военным, офицером Федеральной службы безопасности. В 2014 году стал первым министром обороны ДНР. После начала специально военной операции на Украине многократно критиковал деятельность Министерства обороны РФ, правительство страны и руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

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*Признана экстремисткой на территории РФ
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В подмосковных Химках ремонтники монтируют резервный трубопровод
15 ноября 2023, 20:00

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

На Нагорном шоссе в городе Химки аварийная бригада монтирует резервный трубопровод протяжённостью 160 метров. Это позволит обеспечить теплом и водой шесть близлежащих многоквартирных домов на самом шоссе и Юбилейном проспекте.
Байпас (англ. bypass, «обход») будет установлен над землей. Он прослужит весь отопительный сезон. В следующем году в рамках инвестиционной программы будет спроектирован и проложен новый постоянный трубопровод. Таким же способом, а именно установкой резервных схем, будет обеспечена бесперебойная подача горячей воды и тепла жильцам 13-ти многоквартирных домов, расположенных на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской, Чапаева и Нагорном шоссе.



«Также планируется дополнительно заменить в Химкинском городском округе более трёх километров теплосети на самых изношенных участках. Это как раз те адреса, где в этом отопительном сезоне сотрудники ТСК «Мосэнерго» прогнозируют высокий риск частых прорывов», — рассказал глава администрации округа Дмитрий  Волошин.



По поводу возможных перебоев в теплоснабжении жителей просят обращаться по телефону горячей линии:  7 (495) 793-01-01.

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#тепло
#теплоснабжение
#водоснабжение
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В Жуковском состоится форум «Управдом»
15 ноября 2023, 19:34

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском 17 ноября пройдёт форум «Управдом».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие будет проходить по адресу: улица Фрунзе, дом 23. Пришедшим на форум необходимо будет пройти в Актовый зал.

Кроме того, стало известно, что на форуме будет обсуждаться такая важная и волнующая жителей тема, как «Обращение с отходами на территории городского округа Жуковский».

При этом, начало форума состоится в 17:00.

Отмечается, что мероприятие могут посетить все желающие.

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#жкх
#жуковский
#форум
#общество
#подмосковье
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Социолог Мукомель назвал популизмом меры по ограничению деятельности мигрантов
15 ноября 2023, 19:10

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель заявил, что решения властей некоторых регионов РФ на запрет мигрантам заниматься определённой деятельностью является популизмом, а не действительно эффективной мерой.
«Подобные меры не работали и никогда не будут работать. Перед нами просто реакция властей на возросший уровень мигрантофобии у россиян. Имитация бурной деятельности, популизм — и не более того», — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Мукомель.

До этого, например, власти Челябинской области подписали указ, запрещающий мигрантам водить такси, маршрутки и автобусы.

А вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что мигрантов не следует допускать к работе в качестве курьеров или водителей.

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#указ
#меры
#мигранты
#работа
#регионы
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Клименко призвал РКН додавить онлайн-казино
15 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/peshkov

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Роскомнадзору следует заняться блокировками онлайн-казино и додавить их деятельность до конца.
Он пояснил, что, во-первых, онлайн-казино, по сути, занимаются мошеннической деятельностью, пользуясь игровой зависимостью некоторых людей и оставляя их без денег, а во-вторых, все деньги такие организации проводят по серым и не совсем законным схемам.

«Сегодня уже не такая ситуация, какой она была несколько лет назад, когда рекламу этих онлайн-казино крутили круглые сутки все, кому не лень. Но этого демона не додавили. Сняв остроту проблемы, в РКН, видимо, просто поставили «галочку» и занялись более важными делами. Но этого недостаточно: онлайн-казино должны исчезнуть», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

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#роскомнадзор
#онлайн
#интернет
#общество
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В Красноармейске провели мероприятие к Международному дню слепых
15 ноября 2023, 18:43

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В Красноармейске прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню слепых. Об этом в своём телеграм-канале написал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Международный день слепых — всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Этот день отмечается ежегодно, 13 ноября. Региональная организация Всероссийского общества слепых в Московской области объединяет детей и взрослых – 30 местных организаций и более 5 тысяч инвалидов по зрению. Для гостей и жителей округа подготовили яркие музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов со всей Московской области.
«Хочу сказать, что люди с ограниченными возможностями вызывают большое уважение! Многие нашли себя в спорте, в творчестве, вдохновляют тех, кому требуется поддержка. Это люди сильные духом. Желаю всем крепкого здоровья!» — отметил глава муниципалитета.
Участникам мероприятия вручили благодарственные письма за выступления на Летних играх Паралимпийцев 2023 года.

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#мероприятия
#поддержка
#пушкинский округ
#максим красноцветов
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В подмосковном ЗАГСе перечислили приметы, связанные с обручальными кольцами
15 ноября 2023, 18:35

Фото: Istockphoto / Виктор Высоцкий

Обручальное кольцо на свадьбе обязательно должно принадлежать жениху или невесте. Нежелательно использовать для церемонии чужое украшение, даже если оно досталось по наследству, сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области. Там рассказали о приметах, связанных с обручальными кольцами.
«Принято считать, что, использовав чужое кольцо, вы заберёте счастье у предыдущих владельцев или переймёте на себя их судьбу. Собственное кольцо также нельзя никому давать мерить ни до свадьбы, ни после неё. Свадебные кольца желательно покупать в паре и в один день. Это обещает паре долгую и счастливую семейную жизнь», – отметили в управлении. 
Есть ещё одна интересная примета, связанная с заблаговременной покупкой свадебных колец. Если их купили задолго до свадьбы, нужно положить украшения в пакетик, залить водой и заморозить.
 
Существует также поверье о том, что поверхность кольца непременно должна быть гладкой, безо узоров, камешков и гравировки. Это гарантирует паре спокойную и размеренную жизнь. А вот наличие неровностей, вычурных узоров или надписей сулит постоянные ссоры и скандалы в семье.

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#загс
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#подмосковье
#московская область
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Союз женщин, фонд «Защитники отечества» и епархия Московской области заключили соглашение
Епархия Московской области будет помогать Союзу женщин и фонду поддержки бойцов
15 ноября 2023, 18:26

Фото: Радио 1

15 ноября Епархия Московской области, фонд поддержки участников специальной операции «Защитники Отечества» по Московской области и региональное отделение Союза женщин России подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в соборе святителя Николая в Красногорске.
Как рассказала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, соглашение – это естественное движение, которое поможет объединиться во время трудностей.
«Если говорить о нашем Союзе, то это более 2400 женщин, активных, неравнодушных, готовых работать и помогать. Только за 2023 год мы провели 240 разных акций и мероприятий для укрепления института семьи, для поддержки наших бойцов и их близких, для помощи тем, кто одинок или как-то ограничен по здоровью. Фонд «Защитники Отечества» и Митрополия ставят перед собой те же самые задачи. Объединив наши усилия, мы увеличим наши возможности помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается», — отметила она.
Договор поможет организациям работать вместе над сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укреплять здоровье местных жителей и патриотизм.

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#подмосковье
#соглашение
#фонд
#патриотизм
#женщины
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В Котельниках обновили детскую игровую зону площадью 200 кв м
15 ноября 2023, 18:19

Фото: Минблаго МО

В Котельниках завершили обновление детской игровой площадки в Покровском проезде, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Площадку площадью 200 кв м оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта. На ней установлены новые игровые элементы: многокомпонентный игровой комплекс, гимнастический комплекс, качалка-балансир, качалка на пружине и двойные качели. Для удобства посетителей обустроены лавочки и урны, установлен информационный стенд.
 
По данным министерства, в текущем году в рамках нового мероприятия по замене оборудования на детских игровых площадках в регионе провели ремонт и замену 450 площадок. В следующем году программу планируют продолжить. 

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