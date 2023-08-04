Экс-депутату латвийского сейма грозит штраф за оскорбление русского соседа

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«Государство — это я. Ты ватник. Вас всех нужно выгнать из страны, а русский язык — запретить!», — говорит бывший парламентарий.
Приехавшие по вызову полицейские справедливо сочли виновником инцидента Знотиньша и возбудили в отношении бывшего депутата административное дело о мелком хулиганстве. Активистка Ольга Петкевич обратилась к президенту Латвии Эдгардсу Ринкевичсу с просьбой взять это дело под свой личный контроль. Кроме того, публицист Лато Лапса призвал оценить действия экс-депутата на предмет разжигания этнической, расовой и национальной вражды.
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